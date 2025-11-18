-La Opulence Collection de Royal Canadian Mint regresa con monedas de platino y oro con diamantes amarillos de la mina de diamantes Ekati de Canadá, de renombre mundial

OTTAWA, ON, 18 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La Opulence Collection de Royal Canadian Mint, una lujosa colección de monedas de metales preciosos que fusiona el mundo de la alta joyería y el arte numismático, deslumbra una vez más con creaciones de oro puro y platino adornadas con excepcionales diamantes amarillos de fantasía provenientes de la renombrada mina de diamantes Ekati, en los Territorios del Noroeste de Canadá.

La colección de este año consta de "Brilliance", una moneda de platino puro de 10 onzas, y "Radiance", una moneda de oro puro de 1 onza, ambas adornadas con diamantes amarillos de fantasía canadienses, entre las gemas más raras del mundo. Los diamantes fueron tallados y pulidos con maestría por Crossworks Manufacturing Ltd., con sede en Vancouver. Estas exclusivas piezas de colección están disponibles a partir de hoy.

"La Opulence Collection es un testimonio de la dedicación de Royal Canadian Mint a la innovación y la excelencia en la fabricación de monedas, y la incorporación de excepcionales diamantes amarillos de fantasía crea piezas de colección visualmente impactantes que, además, celebran la amplia riqueza mineral de Canadá", declaró Marie Lemay, presidenta y consejera delegada de Royal Canadian Mint. "Nos enorgullece deleitar una vez más a los coleccionistas de arte numismático de alta calidad con tesoros raros y preciosos producidos por personas y empresas apasionadas por celebrar lo mejor de Canadá".

"Burgundy se enorgullece de colaborar con Canadian Royal Mint en la creación de estas exquisitas obras de arte que encarnan el patrimonio y la artesanía canadienses", dijo Jeremy King, consejero delegado de Burgundy Diamond Mines. "Los diamantes canadienses son reconocidos por su alta calidad, su extracción responsable y por ser algunos de los más antiguos del mundo. La incorporación de diamantes amarillos de fantasía Ekati a las monedas las convierte en una pieza de colección única y preciosa, con una esencia genuinamente canadiense".

La Moneda de Platino Puro 2025 – Brilliance es una joya de platino de 10 onzas y 99,95 % de pureza, meticulosamente elaborada y diseñada por el dúo canadiense formado por Chris Reid y Rosina Li. Su reverso rinde homenaje al lirio de Canadá (Lilium canadense) con un motivo realzado por un baño selectivo de oro y una deslumbrante gama de 14 diamantes amarillos de fantasía talla pera y nueve talla redonda. Siete diamantes conforman el centro del lirio más grande, rodeado por ocho elementos adicionales, enjoyados y grabados, que en conjunto muestran el lirio en diversas etapas de crecimiento. Esta excepcional creación está limitada a tan solo 10 ejemplares en todo el mundo.

La Moneda de Oro Puro 2025 – Radiance es obra del artista canadiense Simon Ng, quien ha creado un reverso que rodea un adorno enjoyado con forma de lirio canadiense. Sus pétalos están formados por seis diamantes amarillos de talla marquesa que enmarcan elegantemente un diamante blanco de talla redonda en el centro. Esta joya central descansa sobre un diseño grabado de rayos de sol inspirado en la estrella polar. Cuatro flores con forma de sol, cada una adornada con un diamante blanco de talla redonda, están grabadas a lo largo del borde. Estas joyas artesanales tienen una acuñación limitada a solo 30 ejemplares.

El anverso de ambas monedas presenta la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III, obra del artista canadiense Steven Rosati. Estas preciosas piezas de colección se presentan en estuches de madera negra mate elaborados por el fabricante canadiense Manubois.

Los diamantes amarillos de fantasía que conforman el corazón de la Opulence Collection 2025 provienen de Ekati, la primera mina de diamantes a cielo abierto y subterránea de Canadá, actualmente propiedad de Burgundy Diamond Mines Ltd. y operada por esta. Durante más de 27 años, Ekati se ha distinguido principalmente por sus diamantes blancos de alta calidad, producidos de manera ética, mientras que los diamantes amarillos y los raros diamantes amarillos de fantasía representan un pequeño porcentaje de su producción total.

Las exclusivas obras de arte numismáticas de la Opulence Collection 2025 pueden solicitarse directamente a la Casa de la Moneda llamando al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en EE. UU., a través de www.mint.ca , y mediante los distribuidores y vendedores oficiales de la Casa de la Moneda.

Para conocer a fondo la Opulence Collection 2025, visite www.mint.ca/opulence . Imágenes y vídeos de estas espectaculares monedas están disponibles aquí .

Acerca de Royal Canadian Mint

La Royal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de las monedas canadienses destinadas a la circulación. La Casa de la Moneda es una de las mayores y más versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, lingotes líderes del mercado y las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. La Fábrica de la Moneda, como refinería establecida en Londres y COMEX Good Delivery, también ofrece una gama completa de los mejores servicios de refinado de oro y plata. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e integradores y tener un impacto positivo en las comunidades en las que opera, la Fábrica de Moneda integra prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones .

Si desea más información sobre la Casa de la Moneda, sus productos y servicios, visite www.mint.ca . Siga a la Casa de la Moneda en LinkedIn , Facebook e Instagram .

Acerca de Burgundy Diamond Mines Ltd.

Burgundy Diamond Mines es una empresa de diamantes independiente de primer nivel y alcance global, enfocada en maximizar los márgenes a lo largo de toda la cadena de valor, desde la extracción y producción hasta la venta de diamantes. Su estrategia se basa en la creación de una cartera equilibrada de proyectos diamantíferos ubicados en jurisdicciones favorables, incluyendo Ekati, un activo minero canadiense de renombre mundial. El modelo de negocio integral de Burgundy, que abarca desde la mina hasta el mercado, garantiza la trazabilidad completa y la continuidad del proceso, salvaguardando la producción ética de los diamantes desde la mina hasta el punto de venta. Fundada en Perth, Australia Occidental, Burgundy cuenta con un equipo directivo y un consejo de administración de primer nivel, que combinan experiencia global con un compromiso con operaciones de diamantes sostenibles y responsables.

Para más información, los medios de comunicación pueden contactar con: Royal Canadian Mint: Alex Reeves, director sénior, Asuntos Públicos, 613-884-6370, [email protected]; Burgundy Diamond Mines: Ariella Calin, directora, Comunicaciones Corporativas, 1.403.910.1933 ext. 2604, [email protected]