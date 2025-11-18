THE ROYAL CANADIAN MINT'S OPULENZ-KOLLEKTION IST ZURÜCK MIT PLATIN- UND GOLDMÜNZEN, GESCHMÜCKT MIT GELBEN DIAMANTEN AUS KANADAS WELTBERÜHMTEM EKATI-DIAMANTENBERGWERK.

OTTAWA, ON, 18.November 2025 /PRNewswire/ -- Die Opulenz-Kollektion der Royal Canadian Mint, ein luxuriöses Angebot an seltenen Edelmetallmünzen, die die Welt des feinen Schmucks und der numismatischen Kunst miteinander verschmelzen, glänzt einmal mehr mit reinen Gold- und Platinkreationen, die mit seltenen gelben Fancy-Diamanten aus der berühmten Ekati-Diamantenmine in den kanadischen Nordwest-Territorien verziert sind.

Die diesjährige Kollektion besteht aus "Brilliance", einer 10-Unzen-Münze aus reinem Platin, und "Radiance", einer 1-Unzen-Münze aus reinem Gold, die jeweils mit kanadischen gelben Fancy-Diamanten verziert sind, die zu den seltensten Edelsteinen der Welt gehören. Die Diamanten wurden von dem in Vancouver ansässigen Unternehmen Crossworks Manufacturing Ltd. fachmännisch geschliffen und poliert. Diese exklusiven Sammlerstücke sind ab heute erhältlich.

"Die Opulence Collection ist ein Beweis für das Engagement der Royal Canadian Mint für Innovation und hervorragende Münzherstellung. Durch die Verwendung von seltenen gelben Fancy-Diamanten entstehen visuell beeindruckende Sammlerstücke, die auch Kanadas enormen Mineralienreichtum würdigen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Wir sind stolz darauf, die Sammler feiner numismatischer Kunst erneut mit seltenen und wertvollen Schätzen zu erfreuen, die von Menschen und Unternehmen produziert werden, die mit Leidenschaft das Beste Kanadas feiern."

"Burgundy ist stolz auf die Zusammenarbeit mit der Canadian Royal Mint bei der Herstellung dieser exquisiten Kunstwerke, die das kanadische Erbe und die Handwerkskunst verkörpern", sagte Jeremy King, CEO von Burgundy Diamond Mines. "Kanadische Diamanten sind dafür bekannt, dass sie von hoher Qualität sind, verantwortungsvoll abgebaut werden und zu den ältesten der Welt gehören. Die Hinzufügung von gelben Ekati-Diamanten zu den Münzen macht sie zu einem einzigartigen und wertvollen Sammlerstück, das in seiner Essenz wirklich kanadisch ist".

Die 2025 Pure Platinum Coin - Brilliance ist ein sorgfältig gefertigtes Prunkstück aus 99,95 % Platin, das von dem kanadischen Designerduo Chris Reid und Rosina Li entworfen wurde. Auf der Rückseite ist die Kanadische Lilie (Lilium canadense) abgebildet, die durch eine selektive Vergoldung und eine Reihe von 14 gelben Fancy-Diamanten im Birnen- und neun im Rundschliff hervorgehoben wird. Sieben Diamanten bilden das Zentrum der größten Lilie, die von acht weiteren Schmuck- und Gravurelementen umgeben ist, die zusammen die Lilie in verschiedenen Wachstumsstadien zeigen. Diese außergewöhnliche Kreation ist weltweit auf nur 10 Exemplare limitiert.

Die 2025 Pure Gold Coin - Radiance ist das Werk des kanadischen Künstlers Simon Ng, der die Rückseite mit einer schmuckvollen Verzierung in Form einer Kanadalilie gestaltet hat. Seine Blütenblätter bestehen aus sechs gelben Fancy-Diamanten im Marquiseschliff, die einen weißen Diamanten im Rundschliff in der Mitte elegant einrahmen. Das mit Edelsteinen besetzte Herzstück ruht auf einem gravierten Sonnenschliff, der vom Kompassstern inspiriert ist. Entlang des Randes sind vier sonnenähnliche Blumen eingraviert, die jeweils mit einem weißen Diamanten im Rundschliff verziert sind. Diese handgefertigten Kostbarkeiten sind auf eine Auflage von nur 30 Stück begrenzt.

Die Vorderseiten dieser beiden Münzen zeigen das Bildnis Seiner Majestät König Karls III. des kanadischen Künstlers Steven Rosati. Diese kostbaren Sammlerstücke werden in mattschwarzen Holzkoffern des kanadischen Herstellers Manubois präsentiert.

Die gelben Fancy-Diamanten, die das Herzstück der Opulence Collection 2025 bilden, stammen aus Ekati, der ersten über- und unterirdischen Diamantenmine Kanadas, die derzeit von Burgundy Diamond Mines Ltd. betrieben wird. Seit mehr als 27 Jahren ist Ekati vor allem für seine ethisch produzierten, hochwertigen weißen Diamanten bekannt. Gelbe und seltene fancy-gelbe Diamanten machen nur einen kleinen Teil des Gesamtertrags aus.

Die exklusiven numismatischen Kunstwerke aus der Opulenz-Kollektion 2025 können direkt bei der Münzanstalt unter der Nummer 1-800-267-1871 in Kanada und 1-800-268-6468 in den USA, unter www.mint.ca sowie über die offiziellen Händler und Vertriebsstellen der Münzanstalt bestellt werden.

Einen ausführlichen Einblick in die 2025 Opulence Collection erhalten Sie unter www.mint.ca/opulence. Bilder und Videos dieser spektakulären Münzen finden Sie unter hier.

Über die Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine staatliche Organisation, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie hat sowohl preisgekrönte Sammlerstücke und marktführende Bullions (Anlagemünzen) als auch die angesehenen kanadischen militärischen und zivilen Gedenkstücke herausgegeben. Darüber hinaus ist die Mint auch an den London und COMEX-Metallbörden als sog. Good Delivery Refiner tätig und bietet ein umfassendes Spektrum der besten Gold- und Silber-Raffinationsleistungen ihrer Art. Als Organisation, die den bestmöglichen Umweltschutz anstrebt, sichere und inklusive Arbeitsplätze fördert und sich positiv auf die Gemeinden auswirken möchte, in denen sie tätig ist, bindet die Mint die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance in jeden Bereich ihrer Operationen ein.

Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Münze auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

Über Burgundy Diamond Mines Ltd.

Burgundy Diamond Mines ist ein führendes, unabhängiges, weltweit tätiges Diamantenunternehmen, das sich auf die Erzielung von Gewinnspannen in der gesamten Wertschöpfungskette vom Abbau und der Produktion bis hin zum Verkauf von Diamanten konzentriert. Der strategische Ansatz von Burgundy umfasst den Aufbau eines ausgewogenen Portfolios von Diamantenprojekten in günstigen Gerichtsbarkeiten, einschließlich des weltweit anerkannten kanadischen Minenprojekts Ekati. Das einzigartige Geschäftsmodell von Burgundy, das von der Mine bis zum Markt reicht, gewährleistet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit in allen Phasen des Prozesses und sichert so die ethische Produktion der Diamanten von der Mine bis zum Verkaufspunkt. Burgundy wurde in Perth, Westaustralien, gegründet und wird von einem erstklassigen Managementteam und Vorstand geleitet, die globale Expertise mit dem Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Diamantengeschäfte verbinden.

