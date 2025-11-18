LA COLECCIÓN OPULENCE DE LA REAL CASADE LA MONEDADE CANADÁ REGRESA CON MONEDAS DE PLATINO Y ORO CON DIAMANTES AMARILLOS DE LA MINA DE DIAMANTES EKATI DE RENOMBRE MUNDIAL DE CANADÁ

OTTAWA, ONTARIO, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Colección Opulence de la Real Casa de la Moneda de Canadá, una lujosa oferta de monedas raras de metales preciosos que combinan el mundo de la joyería fina y el arte numismático, deslumbra una vez más con creaciones de oro puro y platino adornadas con raros diamantes amarillos de fantasía procedentes de la famosa mina de diamantes Ekati en los Territorios del Noroeste de Canadá.

La colección de este año consiste en "Brilliance", una moneda de platino puro de 10 oz. y "Radiance", una moneda de oro puro de 1 oz., cada una adornada con diamantes amarillos de fantasía canadienses, entre las piedras preciosas más raras del mundo. Los diamantes fueron cortados y pulidos por expertos de Crossworks Manufacturing Ltd., con sede en Vancouver. Estos coleccionables exclusivos están disponibles a partir de hoy.

"La Colección Opulence es un testimonio de la dedicación de la Real Casa de la Moneda de Canadá a la innovación y la excelencia en la fabricación de monedas, y la adición de diamantes amarillos de fantasía raros crea piezas de coleccionista visualmente impresionantes que también celebran la vasta riqueza mineral de Canadá", dijo Marie Lemay, presidenta y directora ejecutiva de la Real Casa de la Moneda de Canadá. "Estamos orgullosos de deleitar una vez más a los coleccionistas de arte numismático con tesoros raros y preciosos producidos por personas y empresas apasionadas por celebrar lo mejor de Canadá".

"Borgoña se enorgullece de asociarse con la Casa de la Moneda Real Canadiense para la creación de estas exquisitas obras de arte que encarnan el patrimonio y la artesanía canadienses", dijo Jeremy King, CEO de Burgundy Diamond Mines. "Los diamantes canadienses son reconocidos por ser de alta calidad, extraídos de manera responsable y entre los más antiguos del mundo. La adición de diamantes amarillos de fantasía de Ekati en las monedas los convierte en un objeto de colección único y precioso que es verdaderamente canadiense en su esencia ".

La moneda de platino puro 2025 – Brilliance es una pieza meticulosamente elaborada de 10 oz., 99.95 % de platino, diseñada por el dúo canadiense de Chris Reid y Rosina Li. Su reverso celebra el lirio canadiense (Lilium canadense) en un motivo acentuado por el chapado en oro selectivo y una deslumbrante variedad de 14 diamantes amarillos de lujo de corte peral y nueve de corte redondo. Siete diamantes forman el centro del lirio más grande, que está rodeado por ocho elementos adicionales joyados y grabados que, juntos, muestran el lirio en varias etapas de crecimiento. Esta creación excepcional se limita a solo 10 ejemplares en todo el mundo.

La moneda de oro puro 2025 – Radiance es obra del artista canadiense Simon Ng, quien ha creado un reverso que rodea un adorno enjoyado con forma de lirio canadiense. Sus pétalos están formados por seis elegantes diamantes amarillos de corte marquesa que enmarcan elegantemente un diamante blanco de corte redondo en el centro. Esta pieza central joyada descansa sobre un diseño grabado de rayos de sol inspirado en la estrella Compass. Cuatro flores similares al sol, cada una adornada con un diamante blanco de corte redondo, están grabadas a lo largo del borde. Estos tesoros artesanales están limitados a una acuñación de solo 30 unidades.

Los anversos de ambas monedas presentan la efigie de su majestad el rey Carlos III realizada por el artista canadiense Steven Rosati. Estos preciosos objetos de colección también se presentan en estuches de madera negra mate elaborados por el fabricante canadiense Manubois.

Los elegantes diamantes amarillos en el corazón de la colección 2025 Opulence provienen de Ekati, la primera mina de diamantes de superficie y subterránea de Canadá, actualmente propiedad y operada por Burgundy Diamond Mines Ltd. Durante más de 27 años, Ekati es conocida principalmente por sus diamantes blancos de alta calidad producidos éticamente, con diamantes amarillos y raros de color amarillo elegante que representan un pequeño porcentaje de su rendimiento total.

Las obras de arte numismáticas exclusivas de la Colección Opulence 2025 se pueden pedir directamente a la Casa de la Moneda en el 1-800-267‑1871 en Canadá, 1-800-268 ‑6468 en EE. UU., en www.mint.ca y a través de los concesionarios y distribuidores oficiales de la Casa de la Moneda.

Para conocer en profundidad la Colección Opulence de 2025, visita www.mint.ca/opulence. Las imágenes y el video de estas espectaculares monedas están disponibles aquí.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la corporación de la Crown responsable de acuñar y distribuir las monedas en circulación de Canadá. La Casa de la Moneda es una de las mayores y más versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, productos en lingotes líderes del mercado y las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Como refinería establecida en Londres y que cumple con las directrices de entrega de comercio exterior (COMEX), la Casa de la Moneda también ofrece una gama completa de los mejores servicios de refinado de oro y plata. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e integradores y repercutir positivamente en las comunidades donde opera, la Casa de la Moneda integra prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

Para más información sobre la Casa de la Moneda, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a la Casa de la Moneda en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Acerca de Burgundy Diamond Mines Ltd.

Burgundy Diamond Mines es una empresa de diamantes de primer nivel, independiente y a escala mundial centrada en la captura de márgenes en toda la cadena de valor, desde la minería y la producción hasta la venta de diamantes. El enfoque estratégico de Borgoña implica la construcción de una cartera equilibrada de proyectos de diamantes ubicados en jurisdicciones favorables, incluido el activo minero canadiense clasificado a nivel mundial Ekati. El modelo de negocio único de la mina al mercado de Borgoña garantiza una cadena de custodia total y proporciona trazabilidad en cada paso del proceso, salvaguardando la producción ética de los diamantes desde la mina hasta el punto de venta. Fundada en Perth, Australia Occidental, Borgoña está dirigida por un equipo directivo y una junta directiva de clase mundial, que combinan la experiencia global con un compromiso con las operaciones de diamantes sostenibles y responsables.

