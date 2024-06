A Comarch e a Azerbaijan Airlines unem forças para aprimorar o programa de fidelidade AZAL Miles

CRACÓVIA, Polónia, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Comarch, uma fornecedora global de sistemas avançados de TI, começou a implementar a sua plataforma Comarch Loyalty Management para a Azerbaijan Airlines, a transportadora nacional do Azerbaijão. Com essa implementação, os passageiros se beneficiarão do inovador programa de fidelidade AZAL Miles, acumulando pontos e trocando-os por prêmios desejáveis.

A Azerbaijan Airlines escolheu a Comarch devido à sua vasta experiência neste domínio. Com mais de 15 anos de experiência, a empresa sediada em Cracóvia tem vindo a fornecer soluções de TI para a criação e gestão de programas de fidelização B2C e B2B abrangentes, bem como para a automatização de atividades de marketing. A Comarch também possui uma vasta experiência na colaboração com companhias aéreas, tendo estabelecido parcerias com transportadoras da Turquia, Estados Unidos e Arábia Saudita.

O programa AZAL Miles está sendo desenvolvido na plataforma Comarch Loyalty Management. O projeto engloba a implementação de módulos como:

O AZAL Miles destina-se a passageiros frequentes, permitindo-lhes acumular pontos para voos ou serviços oferecidos por companhias aéreas parceiras. O número de pontos ganhos depende do montante gasto em euros, do destino da viagem e da classe de serviço. Os membros do programa AZAL Miles também podem ganhar pontos através dos seus cartões bancários parceiros, que podem depois ser trocados por passagens aéreas da Azerbaijan Airlines e outros prêmios. Atualmente, o programa AZAL Miles tem mais de 200.000 membros.

Sobre a Azerbaijan Airlines

Criada em 1992, a Azerbaijan Airlines é a companhia aérea nacional do Azerbaijão. Com uma frota composta por 29 aeronaves e voos para mais de 50 destinos, a companhia aérea apresenta um crescimento dinâmico, com um aumento de 50,8% no transporte geral de passageiros no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. A Azerbaijan Airlines obteve uma classificação de 4 estrelas da Skytrax, o que reflete a alta qualidade do seu serviço nos aspectos aeroportuários e de bordo.

Sobre a Comarch

Reconhecida internacionalmente como um fornecedor líder de soluções tecnológicas, a Comarch é especializada no fornecimento de plataformas de fidelização avançadas. A sua principal plataforma Comarch Loyalty Management facilita a criação e a gestão do envolvimento e dos prêmios dos clientes, simplificando a gestão eficaz dos dados dos participantes e apoiando a comunicação omnicanal.

