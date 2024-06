Comarch a Azerbajdžanské aerolínie spájajú sily na vylepšenie vernostného programu AZAL Miles

KRAKOV, Poľsko, 11. júna 2024 /PRNewswire/ -- Comarch, globálny poskytovateľ vyspelých IT systémov, začal implementovať svoju platformu Comarch Loyalty Management pre Azerbajdžanské aerolínie, národného dopravcu Azerbajdžanu. Vďaka tejto implementácii budú cestujúci profitovať z inovatívneho vernostného programu AZAL Miles tým, že získajú body a uplatnia ich za vhodné odmeny.

Azerbajdžanské aerolínie si vybrali spoločnosť Comarch kvôli jej rozsiahlym skúsenostiam v tejto oblasti. Spoločnosť so sídlom v Krakove, s viac ako 15-ročnými skúsenosťami, dodáva IT riešenia na vytváranie a správu komplexných vernostných programov B2C a B2B, ako aj na automatizáciu marketingových aktivít. Comarch sa môže pochváliť aj bohatými skúsenosťami so spoluprácou s leteckými spoločnosťami, pričom nadviazala partnerstvá s dopravcami z Turecka, Spojených štátov a Saudskej Arábie.

Program AZAL Miles je vyvíjaný pomocou platformy Comarch Loyalty Management. Projekt zahŕňa implementáciu modulov, ako je:

obchodná správa;

kontaktné centrum;

dátové centrum.

Program AZAL Miles sa stará o častých cestujúcich, čo im umožňuje zbierať body za lety alebo služby ponúkané partnerskými leteckými spoločnosťami. Počet získaných bodov závisí od sumy vynaloženej v eurách, smeru jazdy a triedy služieb. Členovia programu AZAL Miles môžu získavať body aj prostredníctvom svojich partnerov v rámci karty s vkladmi vydávanými pod spoločnou značkou, ktoré potom môžu byť vymenené za letenky Azerbajdžanských aerolínií a ďalšie odmeny. V súčasnosti má program AZAL Miles viac ako 200 000 členov.

O Azerbajdžanských aerolíniách

Azerbajdžanské aerolínie, ktoré boli založené v roku 1992, sú národným dopravcom Azerbajdžanu. S flotilou pozostávajúcou z 29 lietadiel a letmi do viac ako 50 destinácií zaznamenáva letecká spoločnosť dynamický rast s 50,8 % nárastom celkovej osobnej dopravy v 1. štvrťroku 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2023. Azerbajdžanské aerolínie získali od spoločnosti Skytrax 4-hviezdičkové hodnotenie, ktoré odráža ich vysokokvalitné služby z hľadiska letiskových a palubných aspektov.

O spoločnosti Comarch

Spoločnosť Comarch, medzinárodne uznávaná ako popredný poskytovateľ technologických riešení, sa špecializuje na poskytovanie pokročilých vernostných platforiem. Jej vlajková loď, platforma Comarch Loyalty Management, uľahčuje vytváranie a riadenie zapojenia zákazníkov a ich odmien, zjednodušuje efektívnu správu údajov o účastníkoch a podporuje multikanálovú komunikáciu.

Kontakt: Francesca Ricotta, [email protected]