Comarch и Azerbaijan Airlines сообща поднимают уровень программы лояльности AZAL Miles

КРАКОВ, Польша, 11 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Comarch, глобальный поставщик передовых ИТ-систем, приступила к внедрению платформы Comarch Loyalty Management для национального перевозчика Азербайджана — авиакомпании Azerbaijan Airlines. Благодаря внедрению этой платформы путешественники получат выгоду от инновационной программы лояльности AZAL Miles, зарабатывая баллы и обменивая их на желанные вознаграждения.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines выбрала компанию Comarch за ее обширный опыт в этой области. Обладая более чем 15-летним опытом, эта краковская компания поставляет ИТ-решения для создания комплексных программ лояльности B2C и B2B и управления ими, а также для автоматизации маркетинговых мероприятий. Компания Comarch также обладает богатым опытом сотрудничества с авиакомпаниями, поддерживая устойчивые партнерские отношения с перевозчиками из Турции, США и Саудовской Аравии.

Программа AZAL Miles разрабатывается с использованием платформы Comarch Loyalty Management. Проект включает в себя внедрение таких модулей, как:

деловое администрирование;

контактный центр;

концентратор данных.

Программа AZAL Miles предназначена для часто путешествующих клиентов, позволяя им накапливать баллы за перелеты или услуги, предлагаемые партнерами авиакомпании. Количество заработанных баллов зависит от потраченной суммы, в евро, направления перелета и класса обслуживания. Участники программы AZAL Miles могут зарабатывать баллы также через банковских партнеров, предоставляющих кобрендовые карты, которые затем можно обменять на авиабилеты компании Azerbaijan Airlines и другие вознаграждения. На текущий момент программа AZAL Miles насчитывает более 200 000 участников.

О компании Azerbaijan Airlines

Компания Azerbaijan Airlines, основанная в 1992 году, является национальным перевозчиком Азербайджана. Обладая флотом из 29 самолетов, совершающим рейсы по более чем 50 направлениям, авиакомпания демонстрирует динамичный рост: общий объем пассажирских перевозок в первом квартале 2024 года увеличился на 50,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Компания Azerbaijan Airlines получила 4-звездный рейтинг от Skytrax, что отражает высокое качество ее обслуживания в аэропортах и на борту самолетов.

О компании Comarch

Компания Comarch, международно признанный ведущий поставщик высокотехнологичных решений, специализируется на создании передовых платформ для программ лояльности. Ее флагманская платформа Comarch Loyalty Management упрощает создание программ привлечения клиентов и вознаграждений и управление ими, оптимизируя эффективное управление данными участников и поддерживая многоканальные коммуникации.

Контакты: Франческа Рикотта (Francesca Ricotta), [email protected]