Comarch et Azerbaijan Airlines unissent leurs forces pour améliorer le programme de fidélisation AZAL Miles

CRACOVIE, Pologne, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Comarch, fournisseur mondial de systèmes informatiques avancés, a commencé à mettre en œuvre sa plateforme Comarch Loyalty Management pour Azerbaijan Airlines, le transporteur national d'Azerbaïdjan. Grâce à cette mise en œuvre, les voyageurs bénéficieront du programme de fidélisation innovant AZAL Miles en accumulant des points et en les échangeant contre des récompenses souhaitables.

Azerbaijan Airlines a choisi Comarch en raison de sa grande expérience dans le domaine. Avec plus de 15 ans d'expertise, la société basée à Cracovie fournit des solutions informatiques pour créer et gérer des programmes de fidélisation B2C et B2B complets, ainsi que pour automatiser les activités de marketing. Comarch peut également se prévaloir d'une grande expérience en matière de collaboration avec les compagnies aériennes, ayant établi des partenariats avec des transporteurs de Turquie, des États-Unis et d'Arabie saoudite.

Le programme AZAL Miles est développé à l'aide de la plateforme de gestion de la fidélisation de Comarch. Le projet comprend la mise en œuvre de modules tels que :

Administration des affaires

Centre de contact

Centre de données

AZAL Miles s'adresse aux voyageurs fréquents en leur permettant d'accumuler des points pour des vols ou des services proposés par des compagnies aériennes partenaires. Le nombre de points gagnés dépend du montant dépensé en euros, de la distance parcourue et de la classe de service. Les membres du programme AZAL Miles peuvent également gagner des points par l'intermédiaire de leurs partenaires bancaires co-marqués, qui peuvent ensuite être échangés contre des billets d'avion et d'autres récompenses d'Azerbaïdjan Airlines. À ce jour, le programme AZAL Miles compte plus de 200 000 membres.

À propos d'Azerbaijan Airlines

Créée en 1992, Azerbaijan Airlines est la compagnie nationale d'Azerbaïdjan. Avec une flotte composée de 29 appareils et des vols vers plus de 50 destinations, la compagnie aérienne connaît une croissance dynamique avec une augmentation de 50,8 % du transport global de passagers au 1er trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. Azerbaijan Airlines a obtenu une note de 4 étoiles de Skytrax, ce qui témoigne de la qualité de son service à l'aéroport et à bord.

À propos de Comarch

Reconnu internationalement comme l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques, Comarch est spécialisé dans la fourniture de plateformes de fidélisation avancées. Sa plateforme phare Comarch Loyalty Management facilite la création et la gestion de l'engagement et des récompenses des clients, en rationalisant la gestion efficace des données des participants et en soutenant la communication omnicanale.

Contact : Francesca Ricotta, [email protected]