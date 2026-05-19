A Control Risks anuncia a nomeação de Bill Udell como CEO

LONDRES, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Control Risks, empresa global de inteligência estratégica e segurança, anuncia hoje que Bill Udell se tornará CEO a partir de 1º de junho de 2026. Udell substitui Nick Allan, que deixa o cargo após 25 anos na empresa, incluindo sete anos e meio como CEO.

Bill Udell will become CEO of Control Risks on 1 June 2026

Tendo liderado a empresa durante um período de desenvolvimento significativo, fortalecendo a posição global da empresa e moldando sua direção estratégica, Allan e o Conselho concordam que agora é o momento certo para uma nova liderança levar o negócio adiante e impulsionar a próxima fase de sua evolução.

Atualmente, Udell atua como sócio-gerente de segurança global e integra o Conselho e o Comitê Executivo. Ele lidera o fornecimento de recursos integrados de segurança e inteligência estratégica, abrangendo consultoria, suporte operacional e gerenciamento de riscos complexos. Anteriormente, liderou os negócios da empresa nas Américas e desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da abordagem integrada e orientada por inteligência da Control Risks.

O Conselho escolheu Udell por sua compreensão lúcida das oportunidades da empresa, sua visão prática e convincente para o futuro e seu sólido histórico de liderança em mudanças em toda a organização.

Dominic Casserley, presidente da Control Risks, declarou: "Bill se destacou no processo seletivo por sua clareza de pensamento, seu profundo entendimento de onde a empresa precisa evoluir e sua capacidade de combinar visão estratégica com execução disciplinada. Ele traz o equilíbrio certo de experiência, energia e perspectiva para liderar a Control Risks em sua próxima fase, fortalecendo nossa posição como parceiro estratégico de inteligência e segurança para clientes em todo o mundo."

Ao comentar sobre sua nomeação, Udell disse: "É uma honra ter sido escolhido como diretor executivo desta empresa notável." Ao concentrar meus esforços nas crescentes necessidades de nossos clientes, estou convencido de que a Control Risks está bem-posicionada para fortalecer ainda mais sua posição no mercado."

Control Risks

Control Risks é uma empresa global de inteligência estratégica e segurança que é parceira confiável de 80% das empresas da Fortune 500 e 62% da Fortune Global 500. Nossa equipe global traz clareza decisiva em toda a estratégia e operações, desde o aconselhamento até a entrega, com base em mais de 50 anos de experiência em 178 países. Ajudamos os clientes a antecipar riscos, proteger pessoas, ativos e reputação e buscar oportunidades - desde a sala de reuniões até os ambientes mais complexos e de alto risco. Quando as perspectivas são incertas e as apostas são altas, respondemos com insights e ações.

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FONTE Control Risks