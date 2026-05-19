Control Risks anuncia el nombramiento de Bill Udell como director ejecutivo

LONDRES, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Control Risks, la firma global de inteligencia estratégica y seguridad, anuncia hoy que Bill Udell se convertirá en director ejecutivo a partir del 1 de junio de 2026. Udell sucede a Nick Allan, quien deja su cargo tras 25 años en la empresa, incluidos siete años y medio como director ejecutivo.

Bill Udell will become CEO of Control Risks on 1 June 2026

Después de haber liderado la empresa a través de un período de desarrollo significativo, fortaleciendo la posición global de la empresa y dando forma a su dirección estratégica, Allan y la Junta coinciden en que ahora es el momento adecuado para que un nuevo liderazgo haga avanzar el negocio e impulse la siguiente fase de su evolución.

Udell actualmente se desempeña como socio gerente de Seguridad Global y forma parte de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. Lidera la entrega de capacidades integradas de seguridad e inteligencia estratégica que abarcan asesoramiento, apoyo operativo y gestión de riesgos complejos. Anteriormente, dirigió el negocio de la empresa en las Américas y ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento del enfoque integrado y basado en la inteligencia de Control Risks.

El Consejo seleccionó a Udell por su clara comprensión de las oportunidades de la empresa, su visión práctica y convincente para su futuro y su sólido historial de liderar el cambio en todo el negocio.

Dominic Casserley, presidente de Control Risks, dijo: "Bill se destacó en el proceso de selección por su claridad de pensamiento, su profundo conocimiento de dónde debe evolucionar la empresa y su capacidad para combinar la visión estratégica con la ejecución disciplinada. Aporta el equilibrio adecuado de experiencia, energía y perspectiva para liderar Control Risks en su próxima fase, fortaleciendo nuestra posición como socio estratégico de inteligencia y seguridad para clientes de todo el mundo".

En relación con su nombramiento, Udell afirmó: "Es un honor haber sido elegido como director ejecutivo de este extraordinario negocio. Al centrar mis esfuerzos en las necesidades cambiantes de nuestros clientes, estoy convencido de que Control Risks está bien posicionada para fortalecer aún más su posición en el mercado".

Control Risks

Control Risks es una empresa global de inteligencia estratégica y seguridad que es un socio de confianza para el 80 % de las empresas de Fortune 500 y el 62 % de las empresas de Fortune Global 500. Nuestro equipo global aporta una claridad decisiva a través de la estrategia y las operaciones, desde el asesoramiento hasta la entrega, aprovechando más de 50 años de experiencia en 178 países. Ayudamos a los clientes a anticipar el riesgo, proteger a las personas, los activos y la reputación, y a buscar oportunidades, desde la sala de juntas hasta los entornos más complejos y de alto riesgo. Cuando las perspectivas son inciertas y hay mucho en juego, respondemos con análisis y acción.

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FUENTE Control Risks