化險集團 (Control Risks) 宣佈任命 Bill Udell 為行政總裁

倫敦2026年5月20日 /美通社/ -- 全球策略情報與安全公司化險集團今日公佈，Bill Udell 將於 2026 年 6 月 1 日起擔任行政總裁。 Udell 將接替 Nick Allan，Allan 為公司效力 25 年後離任，當中擔任行政總裁長達七年半。

Allan 率領公司走過一段蓬勃發展的歲月，提升了全球佈局，也勾勒出策略方向。他與董事會一致認為，此時此刻應當由新領導團隊接棒，引領業務繼續前行，邁向下一階段的蛻變。

Bill Udell 將於 2026 年 6 月 1 日成為化險集團的行政總裁

Udell 現時擔任全球安全業務管理合夥人，並為董事會及執行委員會成員。 他負責領導提供綜合安全與策略情報服務，範疇橫跨顧問諮詢、營運支援及複雜風險管理。 他昔日曾執掌公司的美洲業務，亦為加強化險集團以情報為主導的整合策略立下關鍵功勞。

董事會之所以選定 Udell，是因他目光如炬，洞悉公司機遇，為未來勾勒出令人信服的務實願景，更在推動企業變革上留下斐然成績。

化險集團主席 Dominic Casserley 表示：「Bill 在甄選過程中展現出過人實力。他思維清晰，對公司未來的變革方向瞭如指掌，更兼具宏觀的策略遠見與一絲不苟的執行力，因而能脫穎而出。 他將經驗、活力與睿見融會貫通，達至恰到好處的平衡，足以引領化險集團踏上新里程，讓我們作為全球客戶策略情報與安全夥伴的地位更形穩固。」

對於這次委任，Udell 表示：「獲選為這間卓越企業的行政總裁，我深感榮幸。 只要專注於客戶持續演變的需求，我深信化險集團將能好好把握優勢，進一步強化其市場地位。」

化險集團

化險集團是一家全球策略情報與安全公司，為 80% 的《財富》美國 500 強 (Fortune 500) 及 62% 的《財富》世界 500 強 (Fortune Global 500) 公司所信賴的合作夥伴。 我們的全球團隊擁有在 178 個國家超過 50 年的經驗，從建言到落實，都能在策略與營運上帶來果斷明確的判斷。 我們協助客戶預測風險，守護人員、資產及聲譽，同時把握機遇——無論是在董事會會議室，還是最複雜及高風險的環境中，皆能提供支援。 在前景未明、形勢嚴峻之際，我們總以洞察分析及實際行動從容應對。

SOURCE Control Risks