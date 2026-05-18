Control Risks annonce la nomination de Bill Udell au poste de président-directeur général

LONDRES, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Control Risks, la société mondiale d'intelligence stratégique et de sécurité, annonce aujourd'hui que Bill Udell deviendra PDG à compter du 1er juin 2026. M. Udell succède à Nick Allan, qui se retire après 25 ans passés dans l'entreprise, dont sept ans et demi en tant que PDG.

Bill Udell will become CEO of Control Risks on 1 June 2026

Après avoir mené l'entreprise à travers une période de développement significatif, en renforçant sa position mondiale et en définissant son orientation stratégique, Allan et le conseil d'administration conviennent que le moment est venu pour une nouvelle direction de faire avancer l'entreprise et de conduire la prochaine phase de son évolution.

M. Udell est actuellement associé directeur de la sécurité mondiale et siège au conseil d'administration et au comité exécutif. Il dirige la mise en œuvre de capacités intégrées en matière de sécurité et de renseignement stratégique, couvrant le conseil, le soutien opérationnel et la gestion des risques complexes. Il a précédemment dirigé les activités de la société dans les Amériques et a joué un rôle clé dans le renforcement de l'approche intégrée et fondée sur l'intelligence de Control Risks.

Le conseil d'administration a choisi M. Udell pour sa compréhension lucide des opportunités qui s'offrent à l'entreprise, pour sa vision pratique et convaincante de son avenir et pour ses excellents résultats en matière de conduite du changement dans l'ensemble de l'entreprise.

Dominic Casserley, président de Control Risks, a déclaré : « Bill s'est distingué tout au long du processus de sélection par sa clarté de pensée, sa compréhension profonde de l'évolution nécessaire de l'entreprise et sa capacité à combiner une vision stratégique avec une exécution disciplinée. Il apporte le bon équilibre d'expérience, d'énergie et de perspective pour diriger Control Risks dans sa prochaine phase, en renforçant notre position de partenaire stratégique en matière de renseignement et de sécurité pour nos clients dans le monde entier. »

Commentant sa nomination, M. Udell a déclaré : « C'est un honneur d'être choisi comme PDG de cette entreprise remarquable. En concentrant mes efforts sur l'évolution des besoins de nos clients, je suis convaincu que Control Risks sera en mesure de renforcer encore davantage sa position sur le marché. »

Control Risks

Control Risks est une société mondiale d'intelligence stratégique et de sécurité qui est le partenaire de confiance de 80 % des entreprises du Fortune 500 et de 62 % des entreprises du Fortune Global 500. Notre équipe mondiale apporte une clarté décisive dans la stratégie et les opérations, du conseil à la livraison, en s'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience dans 178 pays. Nous aidons nos clients à anticiper les risques, à protéger leur personnel, leurs biens et leur réputation, et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux, que ce soit dans la salle du conseil d'administration ou dans les environnements les plus complexes et les plus risqués. Lorsque les perspectives sont incertaines et les enjeux importants, nous réagissons avec perspicacité et action.

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