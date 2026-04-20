A DEKRA continua a crescer - apesar das condições exigentes do mercado

Balanço após o ano de aniversário 2025

O volume de negócios aumenta 3,4% para 4,4 mil milhões de euros

Procura estável e contínua de serviços de inspeção e certificação

A experiência independente cria confiança durante as mudanças transformadoras

ESTUGARDA, Alemanha, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A DEKRA continuou a crescer no ano fiscal de 2025, apesar do ambiente de mercado volátil. Num ano que se caracterizou por condições geoeconómicas desafiantes e, em parte, por evoluções negativas, especialmente na indústria automóvel europeia, a organização de inspeção e certificação que está presente a nível mundial, conseguiu aumentar o seu volume de negócios em 3,4%, para 4,4 mil milhões de euros.

"Este desenvolvimento demonstra a estabilidade do modelo de negócio da DEKRA e a elevada procura contínua dos nossos serviços independentes de inspeção, teste e certificação", afirma o Presidente Executivo da DEKRA, Stan Zurkiewicz. "Especialmente com a crescente digitalização em todas as áreas, a necessidade de inspeções e certificações independentes está a crescer – a nossa experiência é um fator-chave para o sucesso neste domínio."

Esta estabilidade também se reflete nos resultados: o resultado operacional ajustado (EBIT) aumentou para cerca de 275 milhões de euros (+3,3%). Assim, a DEKRA dispõe de uma base financeira que lhe permite realizar investimentos orientados para a inovação, infraestruturas e novas áreas de negócio; em 2025, a empresa investiu um total de 127 milhões de euros, dos quais cerca de 40 milhões de euros foram investidos no seu mercado nacional, a Alemanha.

"Para nós, 2025 foi um ano em que lançámos as bases para a próxima fase de crescimento", afirma Stan Zurkiewicz. "Fizemos investimentos direcionados para as nossas futuras áreas de mobilidade, confiança digital e sustentabilidade, precisamente onde a confiança é um pré-requisito para escalar as inovações.

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