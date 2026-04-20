DEKRA prosegue il proprio percorso di crescita nonostante un contesto di mercato complesso

Risultati nell'anno del centenario di DEKRA

Il fatturato aumenta del 3,4% raggiungendo i 4,4 miliardi di euro

La domanda di servizi di verifica e certificazione resta stabile

La competenza indipendente infonde fiducia in un periodo di profondi cambiamenti

STOCCARDA, Germania, 20 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Nel corso dell'esercizio 2025, DEKRA ha continuato a crescere nonostante un contesto di mercato instabile. In un anno caratterizzato da condizioni geoeconomiche difficili e da andamenti talvolta sfavorevoli– in particolare nel settore automobilistico europeo – l'organizzazione di verifica e certificazione attiva a livello mondiale è riuscita ad aumentare il proprio fatturato del 3,4% raggiungendo i 4,4 miliardi di euro.

"Questo andamento dimostra la stabilità del modello di business di DEKRA e la domanda costantemente elevata dei nostri servizi indipendenti di verifica, collaudo e certificazione", afferma Stan Zurkiewicz, CEO di DEKRA. "Con la crescente digitalizzazione in tutti i settori aumenta la necessità di verifiche e certificazioni indipendenti: la nostra competenza è in questo contesto un fattore di successo decisivo".

Questa stabilità si riflette anche nei dati economici: il risultato operativo rettificato (EBIT) è salito a circa 275 milioni di euro (+3,3%). In questo modo, DEKRA crea le basi finanziarie per capitalizzare in modo mirato in innovazione, infrastrutture e nuovi settori di attività; nel 2025 gli investimenti complessivi sono stati pari a 127 milioni di euro, di cui circa 40 milioni nel mercato interno tedesco.

"Il 2025 è stato un anno in cui abbiamo gettato le basi per la prossima fase di crescita", ha affermato Stan Zurkiewicz. "Abbiamo investito in modo mirato nei nostri settori chiave per il futuro: mobilità, fiducia digitale e sostenibilità –quei settori in cui la fiducia è un presupposto fondamentale per la scalabilità delle innovazioni".

Leggi la versione integrale: https://www.dekra.it/it/news/

Contatto:

Marie Hertfelder

+49.711.7861-1360

Fax +49.711.7861-741360

[email protected]

DEKRA e.V.

Comunicazione aziendale

Handwerkstraße 15

D-70565 Stoccarda

https://www.dekra.com/en/media-relations/