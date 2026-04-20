DEKRA sigue creciendo a pesar de las difíciles condiciones del mercado

Balance del año del aniversario 2025

La facturación aumenta un 3,4 % hasta alcanzar los 4.400 millones de euros

La demanda de servicios de inspección y certificación se mantiene estable

La experiencia independiente genera confianza en tiempos de cambios

STUTTGART, Alemania, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DEKRA siguió creciendo en 2025 a pesar de la volatilidad del mercado. En un año marcado por unas condiciones geoeconómicas difíciles y una tendencia parcialmente a la baja, especialmente en la industria automovilística europea, esta organización de inspección y certificación con presencia mundial logró aumentar su facturación un 3,4 %, hasta alcanzar los 4.400 millones de euros.

«Esta evolución demuestra la estabilidad del modelo de negocio de DEKRA y la demanda constantemente alta de nuestros servicios independientes de inspección, prueba y certificación», dice Stan Zurkiewicz, CEO de DEKRA. «Precisamente con la creciente digitalización en todos los sectores, aumenta la necesidad de llevar a cabo inspecciones y certificaciones independientes. Nuestra experiencia es un factor decisivo para el éxito».

Esta estabilidad también se ve en los resultados: los beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) subieron hasta situarse en unos 275 millones de euros (+3,3 %). De este modo, DEKRA sienta las bases financieras para invertir de forma selectiva en innovación, infraestructura y nuevas áreas de negocio; en 2025, la empresa invirtió un total de 127 millones de euros, de los cuales unos 40 millones se destinaron al mercado alemán.

«2025 fue para nosotros un año en el que sentamos las bases para la próxima fase de crecimiento», afirma Stan Zurkiewicz. «Hemos invertido de forma específica en nuestros ámbitos de futuro en movilidad, confianza digital y sostenibilidad, precisamente donde la confianza es un requisito imprescindible para que la innovación pueda escalar».

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