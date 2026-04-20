DEKRA poursuit sa croissance, malgré un marché exigeant

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DEKRA SE

Apr 20, 2026, 03:30 ET

Bilan post-centenaire 2025

  • Le chiffre d'affaires augmente de 3,4 % pour atteindre 4,4 milliards d'euros
  • La demande de prestations de contrôle et de certification reste stable
  • L'expertise indépendante inspire confiance dans un contexte de profonds bouleversements

STUTTGART, Allemagne, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Sur l'exercice 2025, DEKRA a poursuivi sa croissance malgré un environnement de marché volatil. Au cours d'une année marquée par des conditions géo-économiques tendues et certaines tendances négatives - en particulier dans l'industrie automobile européenne - notre Groupe de contrôle, d'inspection et de certification est parvenu au niveau mondial à accroître son chiffre d'affaires de 3,4 %, à 4,4 milliards d'euros.

« Ce développement montre la solidité du modèle économique de DEKRA et combien les prestations indépendantes de contrôle, de test et de certification que nous proposons demeurent l'objet d'une forte demande », déclare Stan Zurkiewicz, CEO de DEKRA. « La numérisation croissante dans tous les domaines renforce le besoin en contrôles et certifications indépendants : à cet égard, notre expertise est un facteur de réussite décisif. »

Cette solidité se démontre également en termes de résultat : l'EBIT ajusté a atteint environ 275 millions d'euros (en croissance de +3,3 %). DEKRA consolide ainsi les bases financières nécessaires pour investir de façon ciblée dans l'innovation, l'infrastructure et d'autres domaines d'activité : en 2025, le groupe a investi en tout 127 millions d'euros, dont près de 40 millions d'euros dans son marché d'origine, l'Allemagne.

« 2025 a été une année qui nous a permis de poser les bases de la prochaine phase de croissance à venir », ajoute Stan Zurkiewicz. « Nous avons investi de manière ciblée dans les secteurs stratégiques d'avenir que sont pour nous la mobilité du futur, la confiance dans les services numériques et le développement durable – des domaines dans lesquels la confiance est une condition préalable au déploiement des innovations. »

Pour accéder au communiqué de presse : https://www.dekra-industrial.fr/mediacenter

- L'image est disponible sur AP -

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