A Delectrik Systems implantará a primeira bateria de fluxo em escala de serviços públicos da Índia com capacidade de 100 MWH

GURUGRAM, Índia, 21 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Delectrik Systems implantará o primeiro projeto de bateria de fluxo de redox de vanádio em escala de utilidade pública com capacidade de 100 MWH na Índia. A Delectrik venceu a licitação em colaboração com a Bondada Engineering Limited, que é uma fornecedora de soluções de infraestrutura em rápido crescimento. O projeto foi adjudicado pela NTPC Renewable Energy Limited, uma subsidiária integral da NTPC Limited (NTPC). A NTPC é a maior concessionária de energia integrada da Índia, com uma capacidade instalada de mais de 90 GW, com uma meta de atingir 149 GW até 2032. Da capacidade total, a NTPC pretende ter 60 GW de capacidade de Energia Renovável.

Delectrik’s 3 MWH Vanadium Redox Flow Battery Installation at Greater Noida, India

A instalação será baseada na arquitetura de produto de bateria de fluxo não conteinerizada da Delectrik, adequada para aplicações comerciais, industriais e de grande escala. O sistema será implantado em 2027 no Parque Solar Khavda, que deve se tornar o maior parque de ER do mundo, com 30 GW de capacidade de geração até 2029. A empresa implantou com sucesso uma variante menor de 3 MWH de um produto semelhante em 2025 em Greater Noida, NTPC.

O Dr. Vishal Mittal, fundador e CEO da Delectrik, declarou: "O primeiro projeto de bateria de fluxo em escala de serviços públicos é um marco não apenas para a empresa, mas para o país como um todo. Este será o primeiro projeto BESS sem escala de lítio a ser implantado na Índia. Primeiro projeto desta escala a ser 100% projetado e fabricado na Índia. A Delectrik está visando uma carteira de pedidos de pelo menos uma capacidade de Bateria de Fluxo GWH nos próximos 12 meses em toda a Índia, Austrália, ASEAN, África e poucas outras geografias. A empresa montou duas subsidiárias integrais, a Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) e a Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL), para integrar verticalmente os principais negócios associados. A DRPL está se aventurando em negócios upstream de produção de Óxido de Vanádio e, eventualmente, completar o beneficiamento, incluindo a propriedade de ativos de Vanádio. No negócio de energia a jusante, a DEPL pretende começar a oferecer armazenamento de energia como um serviço para clientes comerciais e industriais, incluindo datacenters."

O armazenamento de energia de longa duração é a chave para permitir a integração de energia renovável em larga escala na rede. A tecnologia de armazenamento de energia segura, protegida e sustentável, como as baterias de fluxo, será fundamental para alcançar as metas de transição energética do país.

Para mais informações, entre em contato com:

Vishal Mittal, Ph.D.

Fundador e CEO

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+91 9910064033

www.delectrik.com

FONTE Delectrik Systems Pvt. Ltd.