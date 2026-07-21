딜렉트릭 시스템즈, 인도 최초 100MWh 규모 유틸리티급 흐름 전지 구축

구루그람, 인도, 2026년 7월 21일 /PRNewswire/ -- 딜렉트릭 시스템즈(Delectrik Systems)가 인도 최초의 100MWh 규모 유틸리티급 바나듐 레독스 흐름 전지(Vanadium Redox Flow Battery) 프로젝트를 구축할 예정이다. 딜렉트릭은 급성장하는 인프라 솔루션 제공업체인 본다다 엔지니어링(Bondada Engineering Limited)과의 협력으로 해당 입찰을 수주했다. 이 프로젝트는 NTPC의 완전 자회사인 NTPC 리뉴어블 에너지(NTPC Renewable Energy Limited)가 발주했다. NTPC는 90GW 이상의 설치 용량을 보유한 인도 최대의 통합 전력 유틸리티로, 2032년까지 149GW에 도달하는 것을 목표로 하고 있다. 총용량 중 NTPC는 60GW의 재생에너지 용량을 갖추는 것을 목표로 한다.

Delectrik’s 3 MWH Vanadium Redox Flow Battery Installation at Greater Noida, India

이 설치는 대규모 상업, 산업, 유틸리티급 애플리케이션에 적합한 딜렉트릭의 비컨테이너형 흐름 전지 제품 아키텍처를 기반으로 할 것이다. 이 시스템은 2029년까지 30GW의 발전 용량으로 세계 최대의 재생에너지 단지가 될 예정인 카브다 솔라 파크(Khavda Solar Park)에 2027년 구축될 것이다. 이 회사는 2025년 그레이터 노이다의 NTPC에서 유사한 제품의 3MWh 소형 버전을 성공적으로 구축한 바 있다.

딜렉트릭의 창립자 겸 최고경영자인 비샬 미탈(Vishal Mittal) 박사는 다음과 같이 말했다. "첫 유틸리티급 흐름 전지 프로젝트는 당사뿐만 아니라 국가 전체에 있어서도 중요한 이정표가 된다. 이는 인도에 구축되는 최초의 비리튬 유틸리티급 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트가 될 것이다. 이 규모의 프로젝트로는 100% 인도에서 설계되고, 엔지니어링되고, 제조된 첫 사례다. 딜렉트릭은 향후 12개월 동안 인도, 호주, 아세안, 아프리카, 기타 여러 지역에 걸쳐 최소 1GWh 규모의 흐름 전지 수주 목표를 세우고 있다. 당사는 핵심 관련 사업들을 수직 통합하기 위해 딜렉트릭 리소시스(Delectrik Resources Pvt Ltd, DRPL)와 딜렉트릭 이사스(Delectrik Esaas Pvt Ltd, DEPL) 두 개의 완전 자회사를 설립했다. DRPL은 산화바나듐 생산이라는 업스트림 사업에 진출하여 궁극적으로 바나듐 자산 소유를 포함한 완전한 정제까지 나아갈 예정이다. 다운스트림 에너지 사업에서 DEPL은 데이터센터를 포함한 상업 및 산업 고객들에게 서비스형 에너지 저장(Energy Storage as a service)을 제공하기 시작할 계획이다."

장시간 에너지 저장은 전력망에 대규모 재생에너지 통합을 가능하게 하는 핵심 요소이다. 흐름 전지와 같은 안전하고, 안정적이며, 지속 가능한 에너지 저장 기술은 국가의 에너지 전환 목표를 달성하는 데 핵심이 될 것이다.

추가 정보 필요시 문의처:

비샬 미탈(Vishal Mittal) 박사

창립자 겸 최고경영자

[email protected]

+91 9910064033

www.delectrik.com

SOURCE Delectrik Systems Pvt. Ltd.