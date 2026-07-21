Delectrik Systems 將於印度部署首個容量達 100 MWH 的電網級液流電池系統

印度古爾岡2026年7月21日 /美通社/ -- Delectrik Systems 宣佈將於印度部署首個容量達 100 MWH 的電網級釩液流電池項目。 Delectrik 夥拍快速增長的基建方案供應商 Bondada Engineering Limited，成功投得該招標項目。 項目由 NTPC Limited (NTPC) 的全資附屬公司 NTPC Renewable Energy Limited 負責批出。 NTPC 為印度最大綜合電力企業，目前裝機容量逾 90 GW，並訂下於 2032 年達到 149 GW 的目標。 在上述目標總裝機容量中，NTPC 計劃將可再生能源裝機容量提升至 60 GW。

此系統將建基於 Delectrik 的非集裝箱式液流電池產品架構，適用於大型商業、工業及電網級應用。 系統將於 2027 年落戶卡夫達太陽能園區 (Khavda Solar Park)，該園區預計於 2029 年成為全球最大可再生能源 (RE) 園區，總發電量達 30 GW。 公司已於 2025 年在 NTPC 的大諾伊達廠區，成功部署同類產品中容量較小的 3 MWH 型號。