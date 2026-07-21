Delectrik Systems va déployer la première batterie-flux à échelle industrielle d'Inde, d'une capacité de 100 MWh

GURUGRAM, Inde, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Delectrik Systems va mettre en œuvre le premier projet de batterie à flux redox au vanadium à l'échelle industrielle, d'une capacité de 100 MWh, en Inde. Delectrik a remporté l'appel d'offres en collaboration avec Bondada Engineering Limited, un fournisseur de solutions d'infrastructure en pleine expansion. Le projet a été attribué par NTPC Renewable Energy Limited, une filiale à 100 % de NTPC Limited (NTPC). NTPC est le plus grand groupe énergétique intégré d'Inde , avec une puissance installée de plus de 90 GW, et un objectif de 149 GW d'ici 2032. Sur sa capacité totale, la NTPC vise à atteindre 60 GW de capacité en énergies renouvelables.

Delectrik’s 3 MWH Vanadium Redox Flow Battery Installation at Greater Noida, India

L'installation s'appuiera sur l'architecture de produit « Flow Battery » non conteneurisée de Delectrik, adaptée aux applications à grande échelle dans les secteurs commercial, industriel et des services publics. Le système sera mis en service en 2027 au parc solaire de Khavda, qui devrait devenir le plus grand parc d'énergies renouvelables au monde, avec une capacité de production de 30 GW d'ici 2029. En 2025, l'entreprise avait déjà mis en service avec succès une version plus petite (3 MWh) d'un produit similaire à Greater Noida, chez NTPC.

Le Dr Vishal Mittal, fondateur et PDG de Delectrik, a déclaré : « Ce premier projet de batterie à flux à l'échelle industrielle constitue une étape décisive non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour le pays tout entier. » Il s'agira du premier projet de système de stockage d'énergie par batterie (BESS) à grande échelle ne faisant pas appel au lithium à être mis en œuvre en Inde. Premier projet de cette envergure à être entièrement conçu, développé et fabriqué en Inde. Delectrik vise à atteindre un carnet de commandes d'au moins un GWh de capacité de batteries-débit au cours des 12 prochains mois en Inde, en Australie, dans les pays de l'ASEAN, en Afrique et dans quelques autres régions. La société a créé deux filiales détenues à 100 % : Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) et Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL), afin d'assurer l'intégration verticale des principales activités connexes. DRPL se lance dans les activités en amont de la production d'oxyde de vanadium et, à terme, dans l'enrichissement complet, y compris la détention d'actifs liés au vanadium. Dans le secteur de l'énergie en aval, DEPL prévoit de commencer à proposer des services de stockage d'énergie à ses clients commerciaux et industriels, notamment aux centres de données. »

Le stockage d'énergie à long terme est essentiel pour permettre l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables dans le réseau électrique. Les technologies de stockage d'énergie sûres, sécurisées et durables, telles que les batteries à flux, joueront un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de transition énergétique du pays.

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Vishal Mittal, docteur ès sciences

Fondateur et PDG

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