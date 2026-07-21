Delectrik Systems desplegará la primera batería de flujo a escala de servicios públicos de la India de 100 MWH de capacidad

GURUGRAM, India, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Systems desplegará el primer proyecto de batería de flujo redox de vanadio a escala de servicios públicos de 100 MWH de capacidad en la India. Delectrik ganó la licitación en colaboración con Bondada Engineering Limited, que es un proveedor de soluciones de infraestructura de rápido crecimiento. El proyecto fue adjudicado por NTPC Renewable Energy Limited, una subsidiaria de propiedad absoluta de NTPC Limited (NTPC). NTPC es la mayor empresa eléctrica integrada de la India con una capacidad instalada de más de 90 GW, con el objetivo de alcanzar los 149 GW para 2032. De la capacidad total, NTPC tiene como objetivo tener 60 GW de capacidad de energía renovable.

Delectrik’s 3 MWH Vanadium Redox Flow Battery Installation at Greater Noida, India

La instalación se basará en la arquitectura de productos de baterías de flujo no contenedorizadas de Delectrik, que es adecuada para grandes aplicaciones comerciales, industriales y de servicios públicos. El sistema se implementará en 2027 en el Parque Solar de Khavda, que está programado para convertirse en el parque de energía renovable más grande del mundo con 30 GW de capacidad de generación para 2029. La empresa había implementado con éxito una variante más pequeña de 3 MWH de un producto similar en 2025 en Greater Noida, NTPC.

El Dr. Vishal Mittal, fundador y director ejecutivo de Delectrik, declaró: "El primer proyecto de batería de flujo a escala de servicios públicos es un hito no solo para la empresa sino para el país en su conjunto. Este será el primer proyecto BESS a escala de servicios públicos sin litio que se implementará en la India. Primer proyecto de esta envergadura diseñado al 100 %, diseñado y fabricado en la India. Delectrik tiene como objetivo una cartera de pedidos de al menos una capacidad de batería de flujo de GWH en los próximos 12 meses en India, Australia, ASEAN, África y algunas otras geografías. La empresa ha creado dos filiales de propiedad absoluta, Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) y Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL), para integrar verticalmente las principales empresas asociadas. DRPL se está aventurando en el negocio ascendente de la producción de óxido de vanadio y, finalmente, completará el beneficio, incluida la propiedad de activos de vanadio. En el negocio de energía descendente, DEPL tiene la intención de comenzar a ofrecer almacenamiento de energía como servicio a clientes comerciales e industriales, incluidos los centros de datos ".

El almacenamiento de energía de larga duración es la clave para permitir la integración de energía renovable a gran escala en la red. La tecnología de almacenamiento de energía segura y sostenible, como las baterías de flujo, será clave para lograr los objetivos de transición energética del país.

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Vishal Mittal

Fundador y director ejecutivo

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www.delectrik.com

FUENTE Delectrik Systems Pvt. Ltd.