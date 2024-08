A devida diligência de mercados privados impõe demandas exageradas aos negociadores

Estudos extensivos pela SS&C Intralinks, Bayes Business School e Mergermarket examinam como a devida diligência mudou na última década

WINDSOR, Connecticut, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje a publicação do relatório Como os termos de acordo impactam a devida diligência da SS&C Intralinks. O M&A Research Centre na Bayes Business School (antiga Cass) analisou mais de 900 transações globais de fusões e aquisições anunciadas entre 2013 e 2023, obtendo os dados do banco de dados proprietário da SS&C Intralinks. O estudo descobriu que o período de diligência média de um alvo privado é quase duas vezes maior do que o de uma aquisição pública. Além disso, acordos privados necessitam quase duas vezes mais documentação e colaboração.

"Os negociadores continuam a buscar múltiplas oportunidades em mercados privados, mas o ambiente para angariar fundos e aplicar capital é desafiador," disse Ken Bisconti, codiretor da SS&C Intralinks. "Os períodos de diligência tornaram-se mais longos e o processo ficou mais complexo, frequentemente necessitando de mais documentação. A pesquisa confirma a importância crescente de Salas de Dados Virtuais (VDR) e de outros espaços digitais para a gestão dos processos de diligência de maneira eficiente e efetiva."

As principais conclusões do relatório incluem:

O período médio de diligência, da abertura do VDR ao anúncio público de um acordo, leva 234 dias para um alvo privado, em comparação a 125 dias de um público. Na última década, o período de pré-anúncio da devida diligência aumentou para 203 dias, em comparação a 124 dias em 2014.

Em média, alvos privados sobem 7.583 arquivos para o VDR contra 4.896 documentos em um acordo público. Para acordos de porte médio – mais prevalentes no mercado atualmente – o número de arquivos subidos chega a mais de 8.000.

Mais pessoas estão envolvidas em diligência em acordos privados, com um número médio de 271 usuários de VDR em colaboração, em comparação a 195 usuários de um alvo público.

A pesquisa também concluiu que diligências de médio prazo tendem a produzir os melhores resultados:

Acordos com períodos de diligência de médio prazo de cerca de 139 dias têm mais chances de serem concluídos. É provável que tais acordos levem 104 dias do começo ao fim.

É menos provável que compradores paguem mais por acordos de diligência de médio prazo, com o preço variando cerca de 22% durante tais revisões. A valorização média de preço após períodos curtos e longos de diligência é de 30% e 33%, respectivamente.

Acordos com períodos de diligência de médio prazo produzem os melhores resultados totais para os acionistas de até 4%, ao passo que os períodos curtos ou maiores de diligência costumam entregar resultados diversos.

Saiba mais sobre como os termos de acordo impactam a diligência aqui e leia mais sobre as dinâmicas da devida diligência aqui.

A SS&C Intralinks é pioneira das salas de dados virtuais, fornecendo serviços habilitados por software em todo o ciclo de vida do acordo, incluindo o marketing do acordo, a preparação do acordo, a diligência do acordo, insights e integração pós-fusão. A tecnologia da Intralinks permite a assegura o fluxo da informação ao facilitar a fusão e aquisição, levantamento de capital e relatórios de investidores . SS&C Intralinks executou mais de US$ 35 trilhões em transações financeiras em sua plataforma.

Sobre o M&A Research Centre

O M&A Research Centre em Bayes, fundado em 2008, é o único centro de pesquisas em qualquer grande escola de negócios focado em pesquisa e prática de fusões e aquisições. A Bayes Business School é parte da Universidade de Londres de City St George's e é sediada no histórico distrito financeiro de Londres. Contato: [email protected]

