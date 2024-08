Due diligence op particuliere markten stelt te hoge eisen aan onderhandelaars

In uitgebreid rapport onderzoeken SS&C Intralinks, Bayes Business School en Mergermarket hoe due diligence de afgelopen tien jaar is veranderd

WINDSOR, Conn., 15 aug. 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag de publicatie aangekondigd van het SS&C Intralinks How Deal Terms Impact Due Diligence-rapport. Het M&A Research Centre van Bayes Business School (voorheen Cass) analyseerde meer dan 900 wereldwijde M&A-transacties die tussen 2013 en 2023 werden aangekondigd, op basis van gegevens uit de eigen database van SS&C Intralinks. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde due diligence-periode van een particuliere doelstelling bijna twee keer zo lang is als die van een openbare overname. Bovendien vereisen onderhandse transacties bijna twee keer zoveel documentatie en samenwerking.

"Onderhandelaars blijven meerdere kansen in private markten nastreven, maar de omgeving voor fondsenwerving en het inzetten van kapitaal is uitdagend," zegt Ken Bisconti, Co-Head van SS&C Intralinks. "De due diligence-perioden zijn langer geworden met complexere processen, en dit vereist vaak meer documentatie. Uit het onderzoek blijkt het groeiende belang van virtuele datarooms en andere digitale ruimtes voor het efficiënt en effectief beheren van due diligence-processen."

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn onder andere:

De gemiddelde due diligence-periode, vanaf de opening van de virtuele dataroom tot de openbare aankondiging van een deal, duurt 234 dagen voor een particuliere doelstelling tegenover 125 dagen voor een beursdoelstelling. In de afgelopen tien jaar is de due diligence-periode voorafgaand aan de aankondiging opgelopen tot 203 dagen ten opzichte van de 124 dagen in 2014.

Voor particuliere doelstellingen worden gemiddeld 7.583 bestanden naar een virtuele dataroom geüpload tegenover 4.896 documenten bij een beursdeal. Voor middelgrote transacties - die vandaag de dag het meest voorkomen op de markt - stijgt het aantal geüploade bestanden tot meer dan 8.000.

Bij due diligence voor private deals zijn meer mensen betrokken, met een gemiddeld aantal van 271 meewerkende virtuele dataroom-gebruikers tegenover 195 gebruikers voor een beursdoelstelling.

Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat middellange due diligence meestal de beste resultaten oplevert:

Transacties met middellange due diligence-perioden van ongeveer 139 dagen hebben een grotere kans om te worden afgerond. Dergelijke deals duren waarschijnlijk 104 dagen van begin tot eind.

Kopers zijn minder geneigd om een premie te betalen voor middellange due diligence-transacties, waarbij de prijs ongeveer 22% verschuift tijdens dergelijke beoordelingen. De gemiddelde koersstijging na een korte en lange due diligence-periode is respectievelijk 30% en 33%.

Deals met middellange due diligence-perioden leveren de beste totale aandeelhoudersopbrengsten op van tot 4%, terwijl die van korte of lange due diligence vaak tot negatieve resultaten leiden.

Lees hier voor meer informatie over de invloed van dealvoorwaarden op due diligence, en lees hier over de dynamiek van due diligence.

SS&C Intralinks is een pionier op het gebied van virtuele datarooms en levert softwaregerelateerde diensten voor de gehele levenscyclus van deals, waaronder dealmarketing, dealvoorbereiding, due diligence, inzichten en post-fusie-integratie. Intralinks technologie maakt de informatiestroom mogelijk en veilig door het faciliteren van fusies en overnames, kapitaalwerving en rapportage aan investeerders. SS&C Intralinks heeft meer dan 35 biljoen dollar aan financiële transacties uitgevoerd op haar platform.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijde diensten- en softwareleverancier voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Aanvullende informatie over

SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

Volg SS&C op X, LinkedIn en Facebook.

Over M&A Onderzoekscentrum

Het M&A Research Centre van Bayes, opgericht in 2008, is het enige onderzoekscentrum aan een grote business school dat zich richt op zowel het onderzoek als de praktijk van fusies & overnames. Bayes Business School maakt deel uit van City St George's, University of London, en is gevestigd in het historische financiële district van Londen. Contact: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg