Le contrôle diligent sur les marchés privés impose des exigences démesurées aux négociateurs

Une étude approfondie réalisée par SS&C Intralinks, Bayes Business School et Mergermarket examine l'évolution du contrôle diligent au cours de la dernière décennie

WINDSOR, Connecticut, 15 août 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui la publication du rapport How Deal Terms Impact Due Diligence de SS&C Intralinks. Le Centre de recherche sur les fusions et acquisitions de Bayes Business School (anciennement Cass) a analysé plus de 900 transactions de fusions et acquisitions dans le monde, annoncées entre 2013 et 2023, en s'appuyant sur les données de la base de données exclusive de SS&C Intralinks. L'étude a révélé que la période moyenne de contrôle diligent d'une cible privée est presque deux fois plus longue que celle d'une acquisition publique. En outre, les transactions privées nécessitent presque deux fois plus de documentation et de collaboration.

« Les négociateurs continuent de rechercher de nombreuses opportunités sur les marchés privés, mais l'environnement pour la collecte et le déploiement de capitaux est difficile », a déclaré Ken Bisconti, co-responsable de SS&C Intralinks. « Les périodes de contrôle diligent se sont allongées et le processus est devenu plus complexe, exigeant souvent plus de documentation. Cette étude confirme l'importance croissante des salles de données virtuelles (VDR) et autres espaces numériques pour gérer les processus de contrôle diligent de manière efficace et efficiente. »

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

La période moyenne de contrôle diligent, depuis l'ouverture de la VDR jusqu'à l'annonce publique d'une transaction, est de 234 jours pour une cible privée contre 125 jours pour une cible publique. Au cours des dix dernières années, la période de contrôle diligent avant l'annonce est passée de 124 jours en 2014 à 203 jours.

En moyenne, les entreprises privées téléchargent 7 583 fichiers sur une VDR, contre 4 896 documents pour une transaction publique. Pour les transactions de taille moyenne - les plus répandues sur le marché aujourd'hui - le nombre de fichiers téléchargés peut dépasser les 8 000.

Davantage de personnes sont impliquées dans le contrôle diligent pour les transactions privées, avec un nombre moyen de 271 utilisateurs de VDR collaborant contre 195 utilisateurs pour une cible publique.

L'étude a également révélé qu'un contrôle diligent de durée moyenne tend à produire les meilleurs résultats :

Les transactions assorties de périodes de contrôle diligent de durée moyenne, d'environ 139 jours, ont plus de chances d'être conclues. De telles transactions sont susceptibles de prendre 104 jours du début à la fin.

Les acheteurs sont moins enclins à payer une prime pour les opérations de contrôle diligent de durée moyenne, le prix variant d'environ 22 % au cours de ces examens. L'appréciation moyenne des prix après des périodes de contrôle diligent courtes et longues est de 30 % et 33 %, respectivement.

Les opérations assorties de périodes de contrôle diligent de durée moyenne produisent les meilleurs rendements totaux pour les actionnaires (jusqu'à 4 %), tandis que les périodes de contrôle diligent courtes ou longues aboutissent souvent à des résultats défavorables.

Pour en savoir plus sur l'impact des termes de l'accord sur le contrôle diligent, cliquez ici et pour en savoir plus sur la dynamique du contrôle diligent, cliquez ici.

SS&C Intralinks est un pionnier de la salle de données virtuelle, offrant des services basés sur des logiciels tout au long du cycle de vie des transactions, y compris le marketing des transactions, la préparation des transactions, le contrôle diligent, les analyses et l'intégration post-fusion. La technologie d'Intralinks permet et sécurise le flux d'informations en facilitant les fusions et acquisitions, la levée de capitaux et les rapports aux investisseurs. SS&C Intralinks a exécuté plus de 35 000 milliards de dollars de transactions financières sur sa plateforme.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les industries des services financiers et des soins de santé. Fondé en 1986, SS&C a son siège à Windsor, dans le Connecticut, et des bureaux à travers le monde. Quelque 20 000 entreprises de services financiers et de soins de santé, des plus grandes sociétés du monde aux petites et moyennes entreprises, font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Des informations complémentaires sur

SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles à l'adresse suivante : www.ssctech.com.

Suivez SS&C sur X, LinkedIn et Facebook.

À propos du Centre de recherche sur les fusions et acquisitions

Fondé en 2008, le Centre de recherche sur les fusions et acquisitions à Bayes est le seul centre de recherche d'une grande école de commerce qui se concentre à la fois sur la recherche et la pratique des fusions et acquisitions. La Bayes Business School fait partie de la City St George's, University of London, et est située dans le quartier financier historique de Londres. Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg