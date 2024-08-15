私募市場的盡職調查對交易撮合者造成了巨大的壓力

SS&C Intralinks、Bayes Business School 和 Mergermarket 進行了廣泛的研究，探討過去十年的盡職調查的變化

康涅狄格溫莎2024年8月15日 /美通社/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. （納斯達克股票代碼：SSNC）今天發布《SS&C 內部連結：交易條款如何影響盡職調查報告》。Bayes Business School（前身 Cass）的併購研究中心從 SS&C Intralinks 專有資料庫的數據分析了 2013 年至 2023 年間公布的 900 多筆全球併購交易。該研究發現，私人交易平均盡職調查期幾乎是公開收購的兩倍。此外，私人交易需要近乎兩倍的文檔和協作投入。

SS&C Intralinks 聯席負責人 Ken Bisconti 表示：「交易撮合者持續在私募市場尋求多元化的機遇，但募資及部署資本的環境充滿挑戰。盡職調查期變得越來越長，過程變得更複雜，也往往需要更多的文件。研究結果表明虛擬資料室和其他數碼平台在高效管理盡職調查過程起到愈加重要的作用。」

報告中的主要發現包括：

總體上，從虛擬資料室開放到交易公佈，私人目標公司的盡職調查期為 234 天，而上市公司的則為 125 天。在過去十年，公告前的盡職調查期由 2014 年的 124 天延長至 203 天。

按平均計算，私人目標公司將 7,583 份文件上載至虛擬資料室，而對於公開交易則為 4,896 份文件。對於時下市場上最常見的中等規模交易，上載的文件數量高達 8,000 份。

參與私募交易的盡職調查的人數更多，平均有 271 個虛擬資料室用戶參與合作，而公開交易則為 195 個。

研究還發現時間適中的盡職調查的結果往往最佳：

時間適中的盡職調查為期約 139 天，使得達成交易的概率更高。此類交易從開始到結束的整個周期可能需要 104 天。

買家對時間適中的盡職調查交易的支付溢價較低，在此類盡調期間價格降幅約 22%。短期和長期盡職調查後的平均價格漲幅分別為 30% 和 33%。

對於時間適中的盡職調查，交易產生股東總回報最佳，回報率高達 4%，而短期或長期盡職調查一般產生較不理想的結果。

在此處進一步了解交易條款如何影響盡職調查，並在此處閱讀有關盡職調查最新發展的更多資訊。

SS&C Intralinks 是虛擬資料室的先驅，在整個交易生命週期中提供軟件支援的服務，包括交易行銷、交易準備、盡職調查、洞察和合併後整合。Intralinks 技術透過促進併購，籌集資金和投資者報告來實現並保證資訊流通。SS&C Intralinks 在其平台上執行了價值超過 35 萬億美元的融資交易。

關於 SS&C Technologies

SS&C 是專為金融服務和醫療保健行業提供服務和軟件的全球供應商。SS&C 創立於 1986年，總部設於康涅狄格州溫莎，全球各地均設有辦事處。SS&C 為從全球規模最大的公司至中小型企業，總計約 20,000 間金融服務和醫療保健機構提供專業知識、規模和技術。

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關於併購研究中心

Bayes 的併購研究中心成立於 2008 年，是任何主流商學院唯一的研究中心，專注於合併和收購的研究和實踐。Bayes Business School 是倫敦城市大學聖喬治分校的一部分，位於倫敦歷史悠久的金融區。聯絡方式：[email protected]

SOURCE SS&C