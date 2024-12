A Enghouse adquire a Aculab PLC

Fornece novas soluções de plataforma de nuvem como serviço, IA e processamento de mídia

READING, REINO UNIDO E MILTON KEYNES, REINO UNIDO, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Enghouse Holdings UK Limited, uma subsidiária integral da Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), anunciou hoje que adquiriu a Aculab PLC (Aculab), uma fornecedora de soluções de software de comunicações e IA baseadas na nuvem e no local.

A Aculab oferece um conjunto de soluções de ponta projetado para aprimorar as experiências de comunicação e segurança. Isso inclui uma robusta plataforma de comunicações como serviço (CPaaS), detecção de secretária eletrônica orientada por IA de última geração, tecnologias avançadas de biometria facial e de voz, bem como gateways de alto desempenho, processamento de mídia e produtos de sinalização. Esses produtos são vendidos diretamente a empresas e indiretamente por meio de alguns dos principais integradores de sistemas de gerenciamento de emergência e saúde nos EUA e na Europa.

"A equipe e os produtos da Aculab expandem nosso negócio de gateway existente, acrescentam uma solução CPaaS e vários produtos habilitados para IA ao portfólio de produtos da Enghouse Interactive", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse. "É com grande satisfação que damos as boas-vindas aos clientes, parceiros e funcionários da Aculab na Enghouse".

"Estamos entusiasmados em nos unir à Enghouse, principalmente por causa da sinergia entre as duas empresas", disse Ladan Baghai-Ravary, CEO da Aculab. "Estou satisfeito com a aquisição pela Enghouse, pois vejo nela uma grande oportunidade de expandir o alcance da empresa e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade de seu legado de inovação", disse Alan Pound, presidente e fundador da Aculab.

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Limited é uma empresa canadense de capital aberto (TSX:ENGH) que fornece soluções de software empresarial com foco vertical em centros de contato, comunicações por vídeo, saúde, telecomunicações, segurança pública e mercado de trânsito. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento em duas frentes que se concentra no crescimento interno e nas aquisições, que são financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais. A empresa não tem financiamento de dívida externa e está organizada em dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa: www.enghouse.com.

Sobre a Aculab

A Aculab é uma empresa de telecomunicações com sede no Reino Unido, fundada em 1978, reconhecida por suas soluções inovadoras e pelo compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento internos em telefonia, processamento de fala e tecnologias de IA. Com sede em Milton Keynes, a Aculab tem um valioso histórico de avanços pioneiros, e evoluiu da produção de placas e gateways de telefonia para a oferta de tecnologias de ponta, como serviços de comunicação baseados em nuvem, biometria de voz orientada por IA para autenticação segura e ferramentas avançadas de processamento de fala, como conversão de texto em fala (TTS) e reconhecimento automático de fala (ASR). As iniciativas sólidas de P&D da empresa levaram ao desenvolvimento de soluções sofisticadas baseadas em IA, incluindo algoritmos adaptativos para análise de fala e sistemas de comunicação inteligentes que aumentam a eficiência e a experiência do usuário. Ela atende a setores que abrangem segurança pública, saúde e finanças até atendimento ao cliente e telecomunicações, a Aculab tem presença global e reputação de confiabilidade e excelência tecnológica. A Aculab capacita empresas em todo o mundo com ferramentas transformadoras que redefinem os sistemas de comunicação. Para obter mais informações, faça login em: https://www.aculab.com

Informações de contato: Sam Anidjar, vice-presidente, desenvolvimento corporativo da Enghouse Systems Limited, [email protected]

