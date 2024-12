Enghouse acquiert Aculab PLC

L'acquisition fournit une nouvelle plateforme cloud en tant que service, des solutions d'IA et de traitement des médias

READING, ROYAUME-UNI et MILTON KEYNES, ROYAUME-UNI, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Holdings UK Limited, une filiale détenue en exclusivité par Enghouse Systems Limited (TSX : ENGH), annonce aujourd'hui l'acquisition d'Aculab PLC (Aculab), un fournisseur de solutions logicielles de communication et d'IA sur site et sur cloud.

Aculab propose un ensemble de solutions de pointe conçues pour améliorer la communication et la sécurité. Il s'agit notamment d'une solide plateforme de communication en tant que service (CPaaS), d'une détection de répondeur optimisée par l'IA, de technologies avancées de biométrie vocale et faciale, ainsi que de passerelles, de traitement des médias et de produits de signalisation hautement performants. Ces produits sont vendus directement aux entreprises et indirectement par l'intermédiaire des principaux intégrateurs de systèmes de gestion des soins de santé et des urgences aux États-Unis et en Europe.

« L'équipe et les produits d'Aculab élargissent notre activité de passerelle existante, ajoutent une solution CPaaS et plusieurs produits basés sur l'IA au portefeuille de produits d'Enghouse Interactive », déclare Steve Sadler, président du conseil et CEO, Enghouse. « Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, les partenaires et les employés d'Aculab au sein d'Enghouse. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Enghouse, notamment en raison des synergies entre les deux entreprises », déclare Ladan Baghai-Ravary, CEO, Aculab. « Je me réjouis de l'acquisition par Enghouse, qui représente une excellente occasion d'étendre la portée de l'entreprise tout en garantissant la poursuite de son excellence en innovation », déclare Alan Pound, président du conseil et fondateur, Aculab.

À propos d'Enghouse

Enghouse Systems Limited est une société canadienne cotée en bourse (TSX:ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise verticalement ciblées sur les centres de contact, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché des transports en commun. Enghouse a une stratégie de croissance à deux volets qui se concentre sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. L'entreprise n'a pas de financement externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion des actifs. De plus amples informations sur Enghouse peuvent être obtenues sur le site de la société : www.enghouse.com.

À propos d'Aculab

Aculab est une entreprise de télécommunications britannique fondée en 1978, réputée pour ses solutions innovantes et son engagement dans la R&D interne dans les domaines de la téléphonie, du traitement de la parole et des technologies de l'intelligence artificielle. Aculab, dont le siège se trouve à Milton Keynes, a une riche histoire d'avancées pionnières, évoluant de la production de cartes et de passerelles téléphoniques à l'offre de technologies de pointe telles que les services de communication basés sur le cloud, la biométrie vocale pilotée par l'IA pour une authentification sécurisée, et les outils de traitement de la parole avancés tels que la synthèse vocale (TTS) et la reconnaissance automatique de la parole (ASR). Les solides initiatives de R&D de l'entreprise ont conduit au développement de solutions sophistiquées basées sur l'IA, notamment des algorithmes adaptatifs pour l'analyse de la parole et des systèmes de communication intelligents qui améliorent l'efficacité et l'expérience de l'utilisateur. Aculab est présent dans le monde entier et jouit d'une réputation de fiabilité et d'excellence technologique dans des secteurs aussi variés que la sécurité publique, les soins de santé, la finance, le service à la clientèle et les télécommunications. Aculab permet aux entreprises du monde entier de disposer d'outils de transformation qui redéfinissent les systèmes de communication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.aculab.com

Informations de contact : Sam Anidjar, vice-président, développement commercial, Enghouse Systems Limited, [email protected]