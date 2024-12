Enghouse neemt Aculab PLC over

Nieuwe oplossingen voor Cloudplatform-as-a-Service, AI en mediaverwerking

READING, VK EN MILTON KEYNES, VK, 17 december 2024 /PRNewswire/ -- Enghouse Holdings UK Limited, een volle dochteronderneming van Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), heeft vandaag de overname bekendgemaakt van Aculab PLC (Aculab), een leverancier van on-premises en op de cloud gebaseerde softwareoplossingen voor communicatie en AI.

Aculab biedt een geavanceerd pakket oplossingen, ontworpen om de communicatie en beveiliging te verbeteren. Hiertoe behoren een robuust Communicatieplatform-as-a-Service (CPaaS), geavanceerde AI-gestuurde antwoordapparaatdetectie, geavanceerde technologieën voor stem- en gezichtsbiometrie, en krachtige gateways, mediaverwerking en signaleringsproducten. Deze producten worden zowel direct aan ondernemingen verkocht als indirect via enkele van de toonaangevende integrators van managementsystemen voor gezondheidszorg en noodhulp in de VS en Europa.

"Het team en de producten van Aculab vormen een uitbreiding op onze bestaande gateway-activiteiten en voegen een CPaaS-oplossing en verschillende AI-producten toe aan het productportfolio van Enghouse Interactive," aldus Steve Sadler, Chairman en CEO van Enghouse. "Het verheugt ons zeer de klanten, partners en medewerkers van Aculab welkom te heten in Enghouse."

"Wij zijn verheugd om ons bij Enghouse aan te sluiten, vooral gezien de synergie tussen de twee bedrijven," aldus Ladan Baghai-Ravary, CEO van Aculab. "Ik ben blij met de overname door Enghouse en zie dit als een geweldige kans om de reikwijdte van het bedrijf uit te breiden en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat ons innovatieve erfgoed in stand wordt gehouden," aldus Alan Pound, Chairman en oprichter van Aculab.

Over Enghouse

Enghouse Systems Limited is een Canadees beursgenoteerd bedrijf (TSX:ENGH) dat verticaal gerichte bedrijfssoftwareoplossingen biedt, gericht op contactcentra, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en openbaar vervoer. Enghouse hanteert een tweeledige groeistrategie, gericht op interne groei en overnames, gefinancierd door middel van operationele cashflows. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfsonderdelen: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Meer informatie over Enghouse is te vinden op de website van het bedrijf: www.enghouse.com.

Over Aculab

Aculab is een in 1978 opgericht telecommunicatiebedrijf uit het Verenigd Koninkrijk dat bekend staat om haar innovatieve oplossingen en haar toewijding tot eigen R&D op het gebied van telefonie, spraakverwerking en AI-technologieën. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Milton Keynes. Aculab heeft een rijke historie van baanbrekende ontwikkelingen. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld van producent van printplaten en gateways voor telefonie tot aanbieder van geavanceerde technologieën zoals op de cloud gebaseerde communicatiediensten, AI-gestuurde spraakbiometrie voor veilige verificatie en geavanceerde tools voor spraakverwerking, zoals tekst-naar-spraak (TTS) en automatische spraakherkenning (ASR). De robuuste R&D-initiatieven van het bedrijf hebben geleid tot de ontwikkeling van geavanceerde AI-gebaseerde oplossingen, waaronder adaptieve algoritmen voor spraakanalyse en intelligente communicatiesystemen die de efficiëntie verhogen en gebruikersbeleving verbeteren. Aculab levert diensten aan sectoren variërend van openbare veiligheid, gezondheidszorg en financiën tot klantenservice en telecommunicatie, is wereldwijd vertegenwoordigd en heeft een reputatie van betrouwbaarheid en technologische topprestaties. Aculab voorziet bedrijven wereldwijd van transformatieve tools die communicatiesystemen een geheel nieuwe betekenis geven. Meer informatie: https://www.aculab.com

Contactgegevens: Sam Anidjar, Vice President van Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]