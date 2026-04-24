A fase 1 da 139ª Canton Fair apresenta novas zonas de produtos dedicadas à medida que tecnologias emergentes ganham destaque

GUANGZHOU, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A 139ª Feira de Importação e Exportação da China (Canton Fair) otimizou ainda mais seu cenário de exposições com nove zonas novas dedicadas de produtos, refletindo as mudanças estruturais em andamento no comércio global e a contínua atualização do portfólio de exportação da China.

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Entre as adições mais observadas na Fase 1 estão as zonas de drones de consumo e agrícolas, ambas estreando na Canton Fair e oferecendo uma vitrine focada de aplicações na economia de baixa altitude. A zona de drones de consumo mostra o progresso no controle de voo, prevenção de obstáculos baseada em IA e eficiência energética em imagens, turismo, resposta a emergências e patrulha. A zona de drones agrícolas destaca a agricultura de precisão, com demonstrações de pulverização, semeadura e gerenciamento de campo, mostrando o acompanhamento do terreno, o planejamento inteligente de rotas e o controle preciso da carga útil.

No primeiro dia, um fabricante de drones sediado em Shandong recebeu compradores de mais de 30 países, com mais de 50 contatos promissores. Um comprador, depois de ver demonstrações de carga e resistência ao vento, confirmou imediatamente três unidades de amostra e até propôs se tornar um distribuidor regional.

A tecnologia de exibição é outro ponto focal da Fase 1, destacando os avanços na precisão das cores, eficiência energética e desempenho visual geral. Os avanços em controle refinado, gama de cores expandida e menor consumo de energia apontam para uma tendência clara em direção a experiências de visualização imersivas combinadas com ganhos de sustentabilidade.

A zona de dispositivos vestíveis inteligentes destaca como os aparelhos inteligentes estão se tornando interfaces essenciais para a interação humano‑máquina. Dos recursos de tradução de idiomas em tempo real e cancelamento adaptativo de ruído ao monitoramento de saúde de longo prazo e óculos habilitados por IA, os dispositivos vestíveis estão evoluindo de produtos independentes para sistemas integrados que apoiam a comunicação, o bem‑estar e a produtividade em ambientes cotidianos e profissionais.

A zona de robôs de serviço ilustra ainda como a inteligência artificial está passando da exploração conceitual para a implantação em grande escala. Robôs avançados exibidos em cenários industriais, comerciais, médicos e de serviço público demonstram autonomia crescente, percepção multissensorial e colaboração humano-robô mais próxima.

Ao trazer as tecnologias emergentes para um foco mais claro por meio de zonas dedicadas, a 139ª Canton Fair está reforçando sua função como plataforma onde as tendências comerciais se formam, a inovação encontra aplicação e os compradores globais obtêm percepções antecipadas sobre tecnologias de ponta.

Para pré-registro, acesse: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963958/1.jpg

FONTE Canton Fair