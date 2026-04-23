Canton Fair intensifica engajamento no Oriente Médio em meio a ventos contrários ao comércio global

GUANGZHOU, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A 139ª China Import and Export Fair (Canton Fair) está em andamento em Guangzhou até 5 de maio. Diante da situação no Oriente Médio, a Feira respondeu com serviços ampliados e um compromisso reforçado de conectar os compradores do Oriente Médio com os fabricantes chineses.

O interesse dos compradores do Oriente Médio continua forte

Antes da abertura da feira, Zhu Yong, diretor-geral do Centro de Comércio Exterior da China, abordou questões sobre a participação dos compradores do Oriente Médio, observando que a participação do Oriente Médio flutuou em algumas exposições em todo o mundo nos últimos tempos. "No entanto", disse ela, "a vontade deles de participar da Canton Fair continua forte."

Os compradores do Oriente Médio mantêm uma presença visível no piso da exposição durante a Fase 1. Um comprador egípcio, por exemplo, fez uma viagem de cerca de 13 horas do Cairo a Guangzhou, sinalizando uma demanda sustentada por acesso direto ao abastecimento.

Um pacote de serviços construído em torno das necessidades do Oriente Médio

Para os compradores que não puderam comparecer no local, a Feira introduziu um pacote de serviços dedicado aos compradores do Oriente Médio. Incluiu sessões de sourcing online, sessões de Canton Fair Live Tour no Médio Oriente em plataformas sociais e apoio alargado a empresas do Médio Oriente com operações na China.

A Feira convidou um grupo de vloggers e streamers do Oriente Médio para hospedar passeios de transmissão ao vivo e sessões de matchmaking, dando aos compradores regionais uma experiência de sourcing remoto perfeita. Uma sessão dedicada de eletrodomésticos durante a Fase 1 atraiu um forte público no exterior e foi recebida com feedback entusiasmado dos compradores do Oriente Médio.

Expositores se adaptam às pressões regionais

Os expositores têm enfrentado pressões decorrentes de conflitos regionais, incluindo incertezas de entrega, interrupções logísticas e escassez de matérias-primas. Alguns responderam alavancando redes de produção diversificadas para manter os prazos de entrega, enquanto outros recorreram a fontes alternativas para os principais insumos.

Alguns expositores também relataram ajustar suas linhas de produtos em resposta às mudanças nas prioridades dos compradores, particularmente à crescente demanda por bens com eficiência energética, e usaram a Feira para mostrar as recentes atualizações técnicas sobre eficiência energética. Os fabricantes de motocicletas se reuniram com clientes do Oriente Médio para trabalhar em conjunto com as pressões de custo, com os modelos elétricos se destacando como uma das principais prioridades para os compradores.

À medida que o comércio global atravessa um período de profunda incerteza, a Canton Fair continua sendo uma força de conexão, comprometida em ajudar compradores e vendedores a construir relacionamentos que duram além de qualquer momento de ruptura.

Para pré-cadastro, acesse: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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FONTE Canton Fair