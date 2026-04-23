La phase 1 de la 139e Foire de Canton présente de nouvelles zones dédiées aux produits avec les technologies émergentes sur le devant de la scène

GUANGZHOU, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 139e Foire des importations et des exportations de Chine (Foire de Canton) a encore optimisé son exposition avec neuf nouvelles zones de produits dédiées, reflétant les changements structurels dans le commerce mondial et l'amélioration continue du portefeuille d'exportation de la Chine.

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Parmi les nouveautés les plus attendues de la phase 1 figurent les zones de drones grand public et de drones agricoles, qui font toutes deux leurs débuts à la Foire de Canton et offrent un tour d'horizon ciblé sur les applications de l'économie de basse altitude. La zone consacrée aux drones grand public présente les progrès réalisés en matière de contrôle de vol, d'évitement des obstacles basé sur l'IA et d'efficacité énergétique dans les domaines de l'imagerie, du tourisme, des interventions d'urgence et des patrouilles. La zone des drones agricoles met l'accent sur l'agriculture de précision, avec des démonstrations de pulvérisation, d'ensemencement et de gestion des champs montrant le suivi du terrain, la planification intelligente des itinéraires et le contrôle précis de la charge utile.

Le premier jour, un fabricant de drones basé à Shandong a accueilli des acheteurs de plus de 30 pays, avec plus de 50 clients potentiels. Un acheteur, après avoir assisté aux démonstrations de résistance à la charge et au vent, a immédiatement confirmé trois unités d'échantillonnage et a même proposé de devenir un distributeur régional.

La technologie d'affichage est un autre point central de la phase 1, mettant en évidence les avancées en matière de précision des couleurs, d'efficacité énergétique et de performances visuelles globales. Les progrès réalisés en matière de contrôle précis, d'élargissement de la gamme de couleurs et de réduction de la consommation d'énergie indiquent une tendance claire vers des expériences visuelles immersives combinées à des gains en matière de développement durable.

La zone des objets connectés souligne la façon dont les dispositifs intelligents deviennent des interfaces clés pour l'interaction humain-machine. De la traduction linguistique en temps réel à l'annulation adaptative du bruit, en passant par le suivi de la santé à long terme et les lunettes dotées d'IA, les objets connectés passent du statut de produits autonomes à celui de systèmes intégrés qui favorisent la communication, le bien-être et la productivité dans les environnements quotidiens et professionnels.

La zone des robots de service illustre également la manière dont l'intelligence artificielle passe de l'exploration conceptuelle au déploiement à grande échelle. Les robots avancés présentés dans des scénarios industriels, commerciaux, médicaux et de service public font preuve d'une autonomie croissante, d'une perception multisensorielle et d'une collaboration humain-robot plus étroite.

En mettant l'accent sur les technologies émergentes grâce à des zones dédiées, la 139e Foire de Canton renforce sa fonction de plateforme où les tendances commerciales prennent forme, où l'innovation rencontre l'application et où les acheteurs mondiaux acquièrent une connaissance précoce des technologies de pointe.

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