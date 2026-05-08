A centésima trigésima nona edição da Canton Fair chegou ao fim: gerando um novo impulso no comércio exterior e alcançando novos patamares de abertura

GUANGZHOU, China, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Concluída com sucesso em 5 de maio, a 139ª edição da Canton Fair chamou a atenção global como uma sessão realizada durante o ano inaugural do 15º Plano Quinquenal da China. Em meio a um cenário internacional complexo, a 139ª Canton Fair estabeleceu novos recordes em termos de número de compradores, presença de grandes compradores e quantidade de exposições inovadoras, sustentáveis e inteligentes, demonstrando a resiliência e a vitalidade do comércio exterior da China, bem como seu compromisso e responsabilidade na promoção de uma abertura de alto nível.

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A 139ª edição recebeu um total de 314.000 compradores estrangeiros de 220 países e regiões, um aumento de 1,1% em relação à 138ª edição. Um crescimento notável foi observado em mercados como Estados Unidos, Austrália e Canadá, enquanto a participação dos países da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) permaneceu estável. A Feira atraiu 407 dos principais compradores e 154 organizações empresariais estrangeiras. Os pedidos fechados no local totalizaram US$ 25,7 bilhões, com um número significativo de compradores agendando visitas de acompanhamento às fábricas para consolidar parcerias de longo prazo.

Dos 4,65 milhões de itens expostos, os produtos inovadores, sustentáveis e inteligentes representam, cada um, mais de 20%. A Feira sediou 665 eventos da Nova Coleção e mais de 60% das exposições incorporaram tecnologias inovadoras. A zona de exibição "Design Brilliance" do CF Award exibiu produtos premium que ganharam prêmios Gold Awards e Best of the Best Awards em sessões anteriores. Enquanto isso, drones, dispositivos vestíveis inteligentes e a tecnologia de exoesqueletos demonstraram a combinação entre utilidade e engenharia de ponta. Os materiais sustentáveis e a estética "Guochao" (literalmente "tendência nacional") surgiram como impulsionadores significativos do mercado, alinhando a "Fabricação Inteligente na China" com as mudanças no consumo global.

A inteligência digital atuou como um multiplicador de eficiência comercial. Mais de 553.000 usuários acessaram o aplicativo da Canton Fair e 317.000 usaram a navegação por estande. Recursos simplificados, como a navegação com um clique e outros serviços de IA, facilitaram a conexão integrada entre empresas no local. A Trade Services Zone está voltada para o ciclo completo de comércio, com 210 instituições recebendo mais de 120 mil visitas. Por meio de eventos de matchmaking e fóruns temáticos, os expositores identificaram oportunidades de mercado. As visitas de exibição no local para compradores do Oriente Médio geraram mais de 3,05 milhões de visualizações e 290.000 interações. As mídias sociais e os meios de comunicação no exterior registraram mais de 120 milhões de visualizações.

A 140ª Canton Fair está marcada para o período de 15 de outubro a 4 de novembro de 2026, em Guangzhou, uma data histórica em que a Feira comemora seu 70º aniversário. Compradores globais são convidados a se reunirem em Guangzhou para convergir, compartilhar prosperidade e avançar em um novo capítulo de comércio internacional inclusivo.

Para pré-inscrição, clique em: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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FONTE Canton Fair