A Fintech global Adyen é reconhecida como líder no IDC MarketScapes para fornecedores mundiais de software de plataforma de pagamento on-line de varejo e fornecedores mundiais de software de plataforma de pagamento omnicanal de varejo

Os relatórios concluem que "os comerciantes corporativos que buscam uma solução completa, escalável e focada em omnicanal para todas as suas necessidades de pagamentos devem cogitar a Adyen"

SÃO FRANCISCO, 21 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Adyen, plataforma global de tecnologia financeira preferida pelas principais empresas, foi reconhecida hoje como líder no IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores de 2024 de fornecedores mundiais de software de plataforma de pagamento on-line de varejo[1] e IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores de 2024 de fornecedores mundiais de software de plataforma de pagamento omnicanal de varejo[2]. A Adyen foi reconhecida pelos seguintes pontos fortes: solução completa, inovação e foco nos lojistas.

"O cenário de processamento comercial está mais competitivo do que nunca, e os prestadores de serviços de hoje precisam fazer muito mais do que faziam há apenas alguns anos", disse Aaron Press, Diretor de Pesquisa de Estratégias de Pagamento Mundial da IDC, um dos três autores do IDC MarketScape. "A posição de liderança da Adyen reflete o reconhecimento dos desafios do mercado e o trabalho que eles fizeram para atender às necessidades dos lojistas."

O IDC MarketScape para fornecedores de software de plataforma de pagamento omnicanal de varejo detalhou vários dos pontos fortes da Adyen:

Solução completa: "A Adyen é uma plataforma única e integrada que faz tudo: aceita, processa e liquida pagamentos de todos os canais (on-line, celular, presencial) e oferece suporte a uma grande variedade de tipos de pagamento locais e alternativos em 100 países diferentes, proporcionando benefícios que incluem a simplificação da complexidade do pagamento, a redução da latência, o aumento da escalabilidade e a melhoria das experiências de pagamento com acesso a dados integrados do cliente. A plataforma habilitada para API permite integrações perfeitas e se beneficia de um forte ecossistema de parceiros de tecnologia."

"A Adyen é uma plataforma única e integrada que faz tudo: aceita, processa e liquida pagamentos de todos os canais (on-line, celular, presencial) e oferece suporte a uma grande variedade de tipos de pagamento locais e alternativos em 100 países diferentes, proporcionando benefícios que incluem a simplificação da complexidade do pagamento, a redução da latência, o aumento da escalabilidade e a melhoria das experiências de pagamento com acesso a dados integrados do cliente. A plataforma habilitada para API permite integrações perfeitas e se beneficia de um forte ecossistema de parceiros de tecnologia." Inovação: "A Adyen tem um grande foco em inovação para melhorar os resultados para os lojistas, como detecção e autenticação de fraudes mais rápidas e precisas com IA/ML avançada e biometria, além de permitir novos tipos de pagamento, como Tap-to-Pay para Android e iPhone."

"A Adyen tem um grande foco em inovação para melhorar os resultados para os lojistas, como detecção e autenticação de fraudes mais rápidas e precisas com IA/ML avançada e biometria, além de permitir novos tipos de pagamento, como Tap-to-Pay para Android e iPhone." Foco nos lojistas: "A Adyen prioriza a coleta do feedback de seus clientes e a evolução de suas necessidades ao decidir sobre novos recursos/melhorias em seu roteiro de produtos. Como prova do grande foco da Adyen nas necessidades dos clientes, os atuais clientes foram responsáveis por uma parte significativa do crescimento da Adyen em 2023."

"Acreditamos que a classificação da Adyen como líder pelo IDC MarketScape reconhece nossa inovação no espaço de pagamentos, pois continuamos a apoiar nossos lojistas em sua missão de alcançar um crescimento ambicioso", disse Roelant Prins, CCO da Adyen. "Desde a sua criação, a Adyen tem se concentrado em fornecer uma solução completa para os lojistas da era moderna que buscam uma plataforma de tecnologia financeira completa e unificada. Seguimos comprometidos com essa missão e esperamos continuar inovando e transformando os pagamentos para nossa ampla rede de clientes, incluindo Prada, Dick's Sporting Goods e Uber."

A avaliação de fornecedores do IDC MarketScape foi projetada para oferecer uma visão geral da aptidão competitiva dos fornecedores em um determinado mercado. O IDC utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação baseada em critérios qualitativos e quantitativos que produzem uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. Esses estudos discutem quais critérios as empresas devem considerar mais importantes ao selecionar os fornecedores de pagamentos, bem como os pontos fortes, fracos e diferenciais entre os fornecedores contemplados.

Faça o download de uma cópia gratuita do IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores de 2024 de fornecedores mundiais de software de plataforma de pagamento omnicanal de varejo aqui para saber mais sobre a plataforma de tecnologia financeira da Adyen.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida das grandes empresas. Ao fornecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, análises orientadas por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições mais rapidamente. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M e eBay.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi desenvolvido para fornecer uma visão geral da aptidão competitiva dos fornecedores de TIC (tecnologia da informação e comunicação) em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza um rigoroso sistema de pontuação baseado em critérios qualitativos e quantitativos que produzem uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. O IDC MarketScape apresenta uma estrutura clara para comparar de forma satisfatória as ofertas de produtos e serviços, os recursos e as estratégias, bem como os fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores de TI e telecomunicações. A estrutura também permite que os compradores de tecnologia façam uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

[1] IDC MarketScape: Worldwide Retail Online Payment Platform Software Providers 2024, doc. nº US49436923, junho de 2024.

[2] IDC MarketScape: Worldwide Retail Omni-channel Payment Platform Software Providers 2024 Assessment, doc. nº US51168024, junho de 2024.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/4773312/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FONTE Adyen