Adyen expande oferta de pagamentos presenciais com lançamento de dois novos terminais

A Adyen é a primeira a lançar o S1E4 Pro, um dispositivo móvel robusto completo, à prova de derramamento e queda, voltado para o setor de alimentos e bebidas.

Também anunciado hoje, o S1F4 Pro, um dispositivo Android portátil completo que oferece capacidade de impressão para maior flexibilidade em ambientes dinâmicos de varejo e serviços.

AMSTERDÃ, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Adyen, a plataforma global de tecnologia financeira de escolha para empresas líderes, anunciou hoje o lançamento de dois novos terminais: o S1E4 Pro e o S1F4 Pro. Projetada para prosperar em ambientes desafiadores em vários setores, incluindo varejo, alimentos e bebidas (F&B), hotelaria e beleza e bem-estar, a introdução desses terminais mais recentes marca o mais recente passo à frente para as soluções de pagamento presencial da Adyen.

S1E4 Pro: Inteligente por dentro, forte por fora, construído para durar

O S1E4 Pro é um POS móvel completo construído com um design durável para prosperar nos ambientes mais exigentes, desde restaurantes e bares movimentados até locais de eventos de grande volume. Possui classificação IP-65 à prova de derramamentos e poeira, além de uma classificação de resistência a quedas de 1,5m. O S1E4 Pro foi construído para durar e suportar as realidades do uso prolongado e rigoroso, o que é essencial para o ambiente de serviços, onde terminais quebrados podem ser desastrosos para um restaurante movimentado.

Outras características principais incluem uma grande tela de 6,1 polegadas para visualização em ambientes visualmente desafiadores, uma alça de mão fácil de usar, além de ser certificado PCI 6 e estar pronto para PCI 7. O S1E4 Pro garante um serviço contínuo e tempo de atividade com seu processador rápido, bateria que dura o dia todo e conectividade abrangente (4G, Wi-Fi). Ele aceita todos os principais métodos de pagamento e moedas por aproximação, inserção, leitura de tarja e escaneamento de código QR.

Rodando no sistema operacional Android 13, o dispositivo permite que os comerciantes integrem e executem seus aplicativos de negócios existentes, otimizando efetivamente a tomada de pedidos, o pagamento e as tarefas de retaguarda em um único dispositivo intuitivo.

S1F4 Pro: Inteligente, portátil e com impressora

Otimizado para flexibilidade, o S1F4 Pro funciona perfeitamente como um POS de balcão dedicado quando encaixado em sua base, ou como um terminal totalmente móvel para atendimento no salão quando não está na base. A combinação de mobilidade e uma impressora integrada do S1F4 Pro oferece uma vantagem distinta, permitindo que as empresas agilizem as transações em qualquer lugar da loja. Essa funcionalidade de redução de filas diminui significativamente os tempos de espera dos clientes e acelera o serviço em lojas movimentadas.

O terminal oferece conectividade completa (4G, Wi-Fi e Ethernet), lida facilmente com todos os métodos de pagamento e moedas, e roda no sistema operacional Android 13, capacitando as empresas a gerenciar pedidos, processar pagamentos e supervisionar programas de fidelidade de forma eficiente.

Com uma grande tela de 6,7 polegadas, certificação PCI 6 com prontidão para PCI 7, um processador rápido Octa-core e uma bateria de longa duração, o S1F4 Pro foi construído para durabilidade e uso contínuo. Recursos adicionais importantes incluem o leitor de código QR, bem como câmeras frontal e traseira.

Elevando a experiência do cliente

"Esta última atualização de produto ressalta nosso compromisso em transformar a experiência de pagamentos presenciais", disse Derk Busser, VP de Produto da Adyen. "Ao ouvir atentamente nossos clientes, identificamos as principais lacunas tanto em nossa oferta anterior quanto no setor. Estes novos terminais são projetados para atender diretamente a esses requisitos, seja a necessidade de um dispositivo robusto em um ambiente de alimentos e bebidas, ou um terminal móvel para varejistas que possa imprimir, queremos oferecer ferramentas poderosas e confiáveis, adaptadas às demandas operacionais de uma ampla gama de verticais, cada uma com necessidades únicas."

Disponibilidade

O S1E4 e o S1F4 Pro estarão disponíveis para encomenda na Europa, Reino Unido, América do Norte, Nova Zelândia e Emirados Árabes Unidos no primeiro trimestre de 2026, com os dispositivos sendo lançados no México, Malásia, Hong Kong e Singapura no segundo trimestre de 2026.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao fornecer recursos de pagamento de ponta a ponta, insights baseados em dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a alcançarem suas ambições mais rapidamente. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com marcas como H&M, Uber, eBay e Meta. A Adyen melhora e expande continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso normal de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

