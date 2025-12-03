Adyen processou um valor recorde de US$ 43 bilhões durante o fim de semana da Black Friday/Cyber Monday, estabelecendo um novo marco para pagamentos globais

Adyen

03 dez, 2025, 18:10 GMT

  • Pagamento sem contato é o padrão: a participação de transações sem contato em pontos de venda físicos aumentou de 81% no ano passado para 85% neste ano
  • O comportamento do consumidor varia globalmente, com picos de compras on-line que vão das 12h da Black Friday nos EUA às 20h de domingo na França
  • Em períodos de pico de demanda, a Adyen processou 199.000 transações por minuto sem problemas

NOVA YORK, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Black Friday/Cyber Monday (BFCM) deste ano provou ser mais um fim de semana de compras recorde, com picos de tráfego e demanda do consumidor. A plataforma da Adyen correspondeu às expectativas, processando um volume total de US$ 43 bilhões durante o fim de semana da BFCM (um aumento de 27% em relação ao ano passado), mantendo um tempo de atividade excepcional de 99,9999%. O número de transações por minuto na plataforma da Adyen atingiu um pico de 199.000 na Black Friday. Mais informações sobre a BFCM deste ano estão disponíveis na página BFCM Unboxed Insights da Adyen.

Como as pessoas estão pagando
Os hábitos de consumo mudaram permanentemente e a flexibilidade no caixa deixou de ser um luxo e se tornou essencial: 54% dos consumidores em todo o mundo abandonam uma loja ou finalizam a compra on-line se não puderem pagar com seu método preferido. Nesta BFCM, os dados revelaram algumas tendências claras:

  • Carteiras digitais em ascensão: As carteiras digitais estão se consolidando como um método de pagamento essencial nos pontos de venda (PDV). Durante a Black Friday deste ano, a parcela da receita de PDV paga com carteiras digitais atingiu 33%, um aumento em relação aos 21% do ano passado, e a expectativa é que esse crescimento se intensifique.
  • Pagamentos sem contato continuam sendo a norma indiscutível: Os pagamentos sem contato continuam ganhando terreno em todo o mundo. Durante a Black Friday do ano passado, 81% das transações em pontos de venda físicos foram realizadas sem contato, número que subiu para 85% este ano, consolidando ainda mais essa modalidade como padrão.
  • Os métodos de pagamento locais continuam sendo altamente relevantes: Sua participação se mantém estável em 14-15% ano a ano em todos os canais, o que reforça a necessidade de os comerciantes implementarem opções regionais adequadas, como Carte Bancaire, iDeal e PayPal.
  • Os consumidores continuaram adotando opções de pagamento flexíveis durante o período de pico: O volume de pagamentos online feitos via Buy Now Pay Later (BNPL) na Black Friday aumentou 43% em comparação ao mês anterior e igualou os níveis da Black Friday do ano passado, destacando a preferência dos consumidores por financiamento flexível durante grandes eventos de gastos.

O Valor das Compras em Loja
O varejo físico continua a ter uma vantagem fundamental para compras de alto valor durante as vendas de fim de ano. Em 2025, o tamanho médio das cestas (ATV) das compras na Black Friday em loja foi 28% maior do que on-line. No geral, o ATV no varejo aumentou 22% na Black Friday de 2025 em comparação com uma sexta-feira típica.

Dos EUA para Todos os Lugares: A Aceitação Global da Black Friday
Embora a Black Friday tenha se originado nos EUA, ela também ganhou importância em outros mercados. Este ano, acompanhamos aumentos significativos no volume de transações em comparação com as sextas-feiras típicas em mercados internacionais chave:

  1. Dinamarca – 6,11x
  2. Espanha – 4,47x
  3. Islândia – 3,75x
  4. Noruega – 3,53x
  5. Finlândia – 3,51x
  6. Suécia – 3,36x
  7. Portugal – 3,33x
  8. EUA – 2,80x
  9. Canadá – 2,77x
  10. Brasil – 2,75x

Localização dos Horários de Pico Precisos
Os horários de pico de compras online durante o fim de semana da BFCM variam globalmente, embora a maioria dos mercados tenha atingido seu pico local na Black Friday:

  • EUA: Black Friday, 12h.
  • Suécia: Black Friday, 17h.
  • Polônia, Reino Unido e Austrália: Black Friday, 18h.
  • Holanda & Itália: Black Friday, 19h.
  • Alemanha: Black Friday, 21h.
  • França: Domingo, 20h.

Na maioria dos mercados, o horário de pico para compras em lojas ocorre no sábado: 12h na Austrália, 13h na Suécia e Polônia, 14h na Alemanha, Canadá e Reino Unido, 16h na França e 17h na Itália. A única exceção é nos EUA, onde o pico ocorreu na Black Friday às 13h. No geral, os picos de compras em lojas praticamente não mudaram ano a ano.

Os consumidores compram mais na Black Friday — mas também devolvem mais
Enquanto a taxa média de reembolso para compras on-line no varejo durante todo o último ano foi de 8,33%, as compras on-line feitas durante a Black Friday do ano passado tiveram uma taxa de reembolso significativamente maior, de 11,32%.

Sobre a AdyenAdyen (ADYEN:AMS) é a plataforma de tecnologia financeira preferida pelas principais empresas. Ao fornecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, análises orientadas por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições mais rapidamente. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft.

Sobre a Análise de Dados
A análise subjacente a este artigo compara contagens de transações recebidas e autorizadas, volumes totais de transações e valores médios de transação (ATV, equivalente ao valor do carrinho) processados globalmente pela plataforma Adyen entre BFCM 2024 (quinta-feira, 28 de novembro de 2024, 12h CET a sábado, 30 de novembro de 2024, 9h CET) e a BFCM 2025 (quinta-feira, 27 de novembro de 2025, 12h CET a sábado, 29 de novembro de 2025, 9h CET), salvo indicação em contrário. "Black Friday" refere-se ao período de quinta-feira, às 12h, a sábado, às 9h CET. Para os volumes de transações em nível de mercado, o mesmo período é aplicado no horário local. As referências ao "mês anterior" baseiam-se na média do período de 17 de setembro a 14 de outubro de 2025. As referências a uma "sexta-feira típica" utilizam a média das cinco sextas-feiras que antecedem a Black Friday de 2025. A análise inclui detalhamentos por método de pagamento, canal de vendas, mercado e desempenho por hora. As referências a subsetores correspondem aos respectivos setores comerciais verticais. Todos os valores representam apenas os volumes processados pela plataforma Adyen.

