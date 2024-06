Globales Fintech-Unternehmen Adyen in den IDC MarketScapes für weltweite Anbieter von Online-Zahlungsplattformen und Omni-Channel-Zahlungsplattformen für den Einzelhandel als Leader anerkannt

Den Berichten zufolge sollten „Händler, die nach einer skalierbaren All-in-one-Lösung für alle ihre Zahlungsanforderungen suchen, Adyen als Partner in Betracht ziehen".

SAN FRANCISCO, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Adyen, die globale Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen, wurde heute im IDC MarketScape als Leader anerkannt: Worldwide Retail Online Payment Platform Software Providers 2024 Vendor Assessment[1] und IDC MarketScape: Bewertung weltweiter Anbieter von Omni-Channel-Zahlungsplattformen für den Einzelhandel 2024[2]. Adyen wurde für die folgenden Stärken ausgezeichnet: umfassende Lösung, Innovation und Fokus auf Händler.

„Die Händlerlandschaft ist wettbewerbsintensiver als je zuvor. Service Provider müssen heute viel mehr leisten als noch vor ein paar Jahren", so Aaron Press, Research Director, Worldwide Payment Strategies bei IDC, einer der drei Autoren des IDC MarketScape. „Die Position von Adyen als Leader zeigt, dass das Unternehmen die Herausforderungen des Marktes erkannt hat und sich bemüht, den Bedürfnissen der Händler gerecht zu werden."

Im IDC MarketScape für Software-Anbieter von Omni-Channel-Zahlungsplattformen für den Einzelhandel werden einige der Stärken von Adyen detailliert beschrieben:

Umfassende Lösung: „Adyen ist eine zentrale integrierte Plattform, die alles von der Annahme über die Verarbeitung bis hin zur Abrechnung von Zahlungen über alle Kanäle (online, mobil, persönlich) bietet und dabei eine Vielzahl lokaler und alternativer Zahlungsarten in 100 verschiedenen Ländern unterstützt. Das vereinfacht unter anderem die Komplexität des Zahlungsverkehrs, verringert die Latenzzeit, erleichtert die Skalierbarkeit und verbessert das Zahlungserlebnis durch den Zugang zu integrierten Kundendaten. Die API-fähige Plattform ermöglicht nahtlose Integrationen und profitiert von einem starken Ökosystem von Technologiepartnern."

: „Adyen konzentriert sich stark auf Innovation, um die Ergebnisse für Händler zu verbessern, wie z. B. schnellere und genauere Betrugserkennung und Authentifizierung mit fortschrittlicher KI/ML und Biometrie sowie die Ermöglichung neuer Zahlungsarten wie Tap-to-Pay für Android und iPhone." Fokus auf Händler: „Adyen legt bei der Entscheidung über neue Funktionen/Erweiterungen für seine Produkt-Roadmap großen Wert auf das Feedback seiner Kunden und deren Bedürfnisse. Als Beweis für die starke Ausrichtung von Adyen auf diese Kundenbedürfnisse entfiel ein erheblicher Teil des Wachstums von Adyen im Jahr 2023 auf bestehende Kunden."

„Wir glauben, dass die Anerkennung von Adyen als Leader durch IDC MarketScape unsere Innovation im Bereich des Zahlungsverkehrs anerkennt, da wir unsere Händler weiterhin dabei unterstützen, ehrgeizige Wachstumszahlen zu erzielen", so Roelant Prins, CCO von Adyen. „Seit seiner Gründung hat sich Adyen darauf konzentriert, eine Komplettlösung für Händler des modernen Zeitalters zu liefern, die eine umfassende und einheitliche Finanztechnologieplattform suchen. Wir bleiben dieser Mission verpflichtet und freuen uns darauf, weiterhin Innovationen zu schaffen und den Zahlungsverkehr für unser großes Kundennetzwerk, darunter Prada, Dick's Sporting Goods und Uber, zu transformieren."

Die IDC MarketScape Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit der Anbieter in einem bestimmten Markt geben. IDC verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. In diesen Studien wird erörtert, welche Kriterien für Unternehmen bei der Auswahl von Zahlungsanbietern am wichtigsten sind und welche Stärken, Schwächen und Unterscheidungsmerkmale die untersuchten Anbieter aufweisen.

Ein kostenloses Auszugsexemplar der Anbieterbewertung „IDC MarketScape: Worldwide Retail Omni-Channel Payment Platform Software Providers 2024 Vendor Assessment" können Sie hier herunterladen und mehr über die Finanztechnologie-Plattform von Adyen erfahren.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Einblicken und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M und eBay zusammen.

Informationen zu IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die zugrundeliegende Marktforschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und deren Ergebnis eine einzelne grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes ist. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IKT-Anbietern aussagekräftig verglichen werden können. Dieser Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

