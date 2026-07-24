A GAC torna-se a parceira automotiva oficial do Melbourne City FC, fortalecendo seu compromisso com o mercado australiano.

MELBOURNE, Austrália, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 24 de julho de 2026, a GAC e o clube de futebol profissional australiano Melbourne City FC anunciaram oficialmente uma parceria estratégica no AAMI Park. Como membro fundamental do City Football Group, o Melbourne City FC é um dos principais clubes de futebol profissional da Austrália, com forte desempenho competitivo e uma extensa base de torcedores. Por meio dessa parceria, a GAC se tornará a Parceira Automotiva Oficial do Melbourne City FC, fortalecendo ainda mais a presença e o engajamento da marca no mercado australiano.

Como líder entre as montadoras chinesas, a GAC se destaca pela mobilidade inteligente e pela inovação, e continua avançando em seu desenvolvimento global por meio da inovação tecnológica, da excelência de seus produtos e de soluções centradas no cliente. Em 2026, a GAC comemorou a produção de seu 30 milhão de veículos desde sua fundação, em 1997, destacando suas capacidades de fabricação global aprimoradas, sua força em P&D e o reconhecimento de clientes em todo o mundo.

Kevin Shu, CEO da GAC International Australia, disse: "O Melbourne City FC tem uma história incrível em todas as competições da A-League e, assim como este clube, sempre nos dedicamos ao máximo em tudo o que fazemos. "Somos ambiciosos em relação a onde queremos chegar nos próximos anos e, da mesma forma que esta equipe encara o jogo, buscamos maneiras empolgantes e sustentáveis de fortalecer nossa posição no mercado e nos conectar ainda mais com os torcedores do clube."

Brad Rowse, CEO do Melbourne City FC, disse: "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à GAC Australia como nossa Parceira Automotiva Oficial do Melbourne City FC. A GAC compartilha nossa ambição de inovar, desafiar expectativas e investir em longo prazo. Esperamos poder ajudar a GAC a construir uma conexão significativa com nossos membros, fãs e a comunidade local em geral."

Com a parceria com o Sydney FC, a GAC continua expandindo suas parcerias esportivas na Austrália e fortalecendo seu compromisso com a filosofia "Na Austrália, para a Austrália". A GAC busca fortalecer os laços com os consumidores locais por meio de ativações de marca diversificadas e engajamento com a comunidade.

Olhando para o futuro, a GAC continuará fornecendo aos clientes australianos soluções de mobilidade inteligentes e sustentáveis por meio de produtos de alta qualidade, tecnologias avançadas e serviços localizados.

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FONTE GAC