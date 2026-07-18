GAC comemora a saída da linha de produção do 30 milionésimo veículo, compartilhando esse momento marcante com usuários de todo o mundo

GUANGZHOU, China, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A confiança de 30 milhões de pessoas, impulsionada pela qualidade. No dia 16 de julho, o Grupo GAC realizou o Evento de agradecimento aos 30 milhões de clientes na fábrica da GAC. O evento contou com a presença de líderes da província de Guangdong, do município de Guangzhou e do distrito de Panyu; de Fu Bingfeng, vice-presidente executivo e secretário-geral da Associação chinesa de fabricantes de automóveis; de Feng Xingya, presidente do Grupo GAC; de Xia Xianqing, diretor-presidente do Grupo GAC; além de outros membros da equipe de liderança, parceiros do setor, fornecedores, revendedores, representantes de clientes nacionais e internacionais, representantes dos funcionários e representantes da mídia.

Durante a cerimônia, as fábricas da GAC no exterior foram conectadas por meio de uma transmissão ao vivo. A fábrica na Tailândia comemorou a saída da linha de produção do seu 10.000º veículo, um novo modelo saiu da linha de produção na fábrica da Indonésia e a fábrica austríaca em Graz iniciou oficialmente a produção em massa do AION UT. O momento de destaque ocorreu quando o GAC M8 PHEV com volante à direita, comercializado no exterior como GN8, subiu ao palco como o 30 milionésimo veículo. Feng Xingya entregou as chaves ao cliente tailandês Tony Jaa, um astro de filmes de ação mundialmente conhecido e cujo nome é familiar para todos na Tailândia. Esse momento capturou não apenas um número, mas a confiança mútua e a jornada compartilhada entre a GAC e seus usuários em todo o mundo.

A entrega do 30 milionésimo veículo marca um marco importante na trajetória de 29 anos da GAC. Por trás desse número está a confiança de dezenas de milhões de clientes, o compromisso da GAC com a qualidade e a segurança, seu empenho na eletrificação e na tecnologia inteligente, além de ser um reflexo da transição da indústria automotiva chinesa da escala para o valor.

A GAC tem sido, há muito tempo, pioneira na iniciativa de globalização do setor automotivo chinês, expandindo-se no exterior desde 2013. Somente no primeiro semestre de 2026, a GAC exportou mais de 120 mil veículos, um aumento de 132% em relação ao mesmo período do ano anterior. Até o momento, a presença global da GAC abrange 110 países e regiões em cinco continentes, com uma rede de mais de 746 pontos de venda e atendimento, 7 fábricas no exterior e 9 armazéns de peças. As exportações acumuladas ultrapassaram 540.000 unidades, e a influência global da marca GAC continua a crescer.

Para expressar sua gratidão aos 30 milhões de clientes em todo o mundo, a GAC lançou oficialmente a campanha "Saída da linha de produção do 30 milionésimo veículo • Temporada de gratidão renovada", com ofertas especiais disponíveis em todas as regiões do mundo.

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FONTE GAC