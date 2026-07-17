GAC fornece veículos oficiais de serviço para a cobertura da Copa do Mundo da Agência de Notícias Xinhua no México

CIDADE DO MÉXICO, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Enquanto um dos principais torneios de futebol do mundo acontece nos EUA, Canadá e México, centenas de milhões de torcedores acompanham cada lance. No México, o futebol está por toda parte — das ruas vibrantes da Cidade do México ao centro histórico de Toluca, chegando aos campos de treinamento das categorias de base, onde a paixão e os sonhos começam a ganhar forma. Para atender às exigências dinâmicas e intensas da cobertura jornalística em campo, a GAC forneceu o AION UT e o GS7 à Agência de Notícias Xinhua, principal agência nacional de notícias da China, como veículos oficiais de serviço de sua equipe de reportagem, oferecendo mobilidade confiável, espaçosa e silenciosa durante todo o torneio.

Para os repórteres da Xinhua, grande parte do trabalho acontece na estrada. Deslocando-se entre estádios, centros de imprensa e hotéis das equipes, o AION UT e o GS7 vão além do papel de simples meios de transporte — funcionam como redações móveis. No ambiente tranquilo e estável proporcionado durante cada trajeto, os repórteres podem organizar as imagens e se preparar para as entrevistas, chegando a cada pauta totalmente preparados. A cabine compacta, mas espaçosa, do AION UT acomoda com facilidade câmeras e equipamentos de transmissão ao vivo, enquanto o interior silencioso e confortável do GS7 proporciona um alívio bem-vindo diante das exigências da cobertura jornalística de alta pressão.

A GAC construiu um portfólio sólido e diversificado de 10 modelos no México, conquistando uma popularidade cada vez maior entre os consumidores locais. Segundo os dados de vendas da JATO referentes ao período de janeiro a maio deste ano, o AION ES e o AION UT, da GAC, figuraram entre os dez veículos elétricos a bateria mais vendidos do México. O AION UT ficou em terceiro lugar na categoria de veículos totalmente elétricos do segmento B, enquanto o AION ES ocupou a segunda posição no segmento C.

O México continua sendo um mercado estratégico central para a expansão global da GAC. A GAC já estabeleceu uma parceria estratégica com o clube mexicano Toluca FC, construindo uma ampla estratégia de marketing esportivo que abrange a América Latina e se conecta à presença global da marca. Daqui para frente, a GAC evoluirá de patrocínios pontuais para uma estratégia totalmente integrada de ecossistema esportivo, fortalecendo ainda mais a influência global de sua marca.

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FONTE GAC