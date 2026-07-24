-GAC se convierte en socio oficial de automoción del Melbourne City FC, reforzando su compromiso con el mercado australiano

MELBOURNE, Australia, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de julio de 2026, GAC y el club de fútbol profesional australiano Melbourne City FC anunciaron oficialmente una asociación estratégica en AAMI Park. Como miembro clave del City Football Group, el Melbourne City FC es uno de los principales clubes de fútbol profesional de Australia, con un sólido rendimiento competitivo y una amplia base de seguidores. En virtud de esta asociación, GAC se convertirá en el socio oficial de automoción del Melbourne City FC, fortaleciendo aún más la presencia y el compromiso de la marca en el mercado australiano.

Como representante líder de la movilidad inteligente y la industria automotriz innovadora de China, GAC continúa impulsando su desarrollo global mediante la innovación tecnológica, la excelencia de sus productos y soluciones centradas en el cliente. En 2026, GAC celebró la producción de su vehículo número 30 millones desde su fundación en 1997, lo que demuestra su capacidad de fabricación global, su sólida actividad de I+D y el reconocimiento de clientes en todo el mundo.

Kevin Shu, consejero delegado de GAC International Australia, declaró: "El Melbourne City FC tiene una trayectoria increíble en todas las competiciones de la A-League y, al igual que este club, siempre nos entregamos al 100% en todo lo que hacemos. Somos ambiciosos en cuanto a dónde queremos estar en los próximos años y, de la misma manera que este equipo afronta el juego, buscamos formas emocionantes y sostenibles de fortalecer nuestra posición en el mercado y conectar con los aficionados del club".

Brad Rowse, consejero delegado del Melbourne City FC, dijo: "Nos complace dar la bienvenida a GAC Australia a Melbourne City como nuestro Socio Oficial de Automoción. GAC comparte nuestra ambición de innovar, superar las expectativas e invertir a largo plazo. Esperamos ayudar a GAC a construir una conexión significativa con nuestros miembros, aficionados y la comunidad local en general".

Tras su alianza con Sydney FC, GAC continúa expandiendo sus patrocinios deportivos en Australia y reforzando su compromiso con la filosofía "En Australia, para Australia". A través de diversas actividades de activación de marca y participación comunitaria, GAC busca fortalecer los lazos con los consumidores locales.

De cara al futuro, GAC seguirá ofreciendo a sus clientes australianos soluciones de movilidad inteligentes y sostenibles mediante productos de alta calidad, tecnologías avanzadas y servicios adaptados a las necesidades locales.

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