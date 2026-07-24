GAC ขึ้นแท่นพันธมิตรด้านยานยนต์อย่างเป็นทางการของ Melbourne City FC ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อตลาดออสเตรเลีย
News provided byGAC
25 Jul, 2026, 00:37 CST
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย, 25 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ --
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 GAC และสโมสรฟุตบอลอาชีพจากออสเตรเลีย Melbourne City FC ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ ณ สนาม AAMI Park โดย Melbourne City FC ซึ่งเป็นสมาชิกสำคัญของ City Football Group ถือเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลอาชีพชั้นนำของออสเตรเลีย ด้วยผลงานการแข่งขันอันโดดเด่นและฐานแฟนบอลจำนวนมาก ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ GAC จะเป็นพันธมิตรด้านยานยนต์อย่างเป็นทางการ (Official Automotive Partner) ของ Melbourne City FC เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจและการมีส่วนร่วมของแบรนด์ในตลาดออสเตรเลียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในฐานะตัวแทนชั้นนำของอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะและนวัตกรรมของจีน GAC ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลกผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และโซลูชันที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในปี 2569 GAC ฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 30 ล้านคันนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2540 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพด้านการผลิตระดับโลก ความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Kevin Shu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GAC International Australia กล่าวว่า "Melbourne City FC มีประวัติอันยอดเยี่ยมในการแข่งขัน A-League ทุกรายการ และเช่นเดียวกับสโมสรแห่งนี้ เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่ทำ เรามีความทะเยอทะยานต่อเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในอีกหลายปีข้างหน้า และเช่นเดียวกับแนวทางที่ทีมนี้ใช้ในการแข่งขัน เรามุ่งแสวงหาแนวทางที่น่าตื่นเต้นและยั่งยืนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในตลาด พร้อมสร้างความผูกพันกับแฟนบอลของสโมสร"
Brad Rowse ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Melbourne City FC กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ GAC Australia ในฐานะพันธมิตรด้านยานยนต์อย่างเป็นทางการของ Melbourne City FC โดย GAC มีวิสัยทัศน์ร่วมกับเราในการสร้างนวัตกรรม ท้าทายกรอบความคาดหวัง และลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว เราหวังว่าจะได้ช่วยให้ GAC สร้างความสัมพันธ์อันมีความหมายกับสมาชิก แฟนบอล และชุมชนท้องถิ่นในวงกว้าง"
ภายหลังการเป็นพันธมิตรกับ Sydney FC แล้ว GAC ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านกีฬาในออสเตรเลีย พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นตามแนวคิด "In Australia, For Australia" (ในออสเตรเลีย เพื่อออสเตรเลีย) โดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดของแบรนด์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในอนาคต GAC จะยังคงนำเสนอโซลูชันการเดินทางอัจฉริยะและยั่งยืนให้แก่ลูกค้าในออสเตรเลีย ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เทคโนโลยีล้ำสมัย และบริการที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้องถิ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่ https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
SOURCE GAC
Share this article