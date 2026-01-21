A GoliathTech abrirá uma nova fábrica em Ohio, Estados Unidos

MAGOG, QC, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Meu nome é Julian Reusing e sou o fundador e proprietário da GoliathTech, fabricante e franqueadora especializada em sistemas de estacas helicoidais (parafuso) para construção. Sou canadense; meu pai é americano, minha mãe é mexicana e minha esposa é ucraniana e russa. Tive a oportunidade de viver e trabalhar em vários desses países, o que me permitiu desenvolver uma compreensão profunda de diferentes culturas, tanto humanas quanto profissionais. Hoje, essa realidade representa uma vantagem competitiva tangível no desenvolvimento internacional das operações da GoliathTech.

GoliathTech has become the most important manufacturer and installer in the helical pile industry and a top-ranking franchisor. Always at the forefront of the industry, GoliathTech constantly innovates to realize the mission and vision of offering the highest quality products and services to customers around the globe.

Ao longo da minha carreira, fundei e liderei pessoalmente várias empresas que operam globalmente em mais de sessenta países, incluindo Canadá, Estados Unidos, México e vários países europeus. Essas experiências me ensinaram a importância de adaptar as estratégias de negócios às realidades econômicas locais.

Com essa perspectiva, acompanhei de perto os desenvolvimentos no mercado dos EUA, particularmente a implementação de novas tarifas impostas pelo governo dos EUA. Como fabricante, otimizar nossas cadeias de suprimentos e fortalecer a proximidade com nossos principais mercados tornou-se, portanto, uma alavanca estratégica para antecipar essas mudanças nas condições tarifárias e garantir nosso desempenho de longo prazo.

É nesse contexto que decidi abrir uma fábrica em Ohio, Estados Unidos, em um momento em que o ambiente econômico norte-americano exige ajustes estruturais. Essa decisão não apenas se alinha às atuais prioridades econômicas dos EUA, mas também nos permite, como franqueador, responder de forma mais eficaz às necessidades de nossos franqueados americanos, que agora estão presentes em 33 estados dos EUA.

Esta nova instalação nos permitirá oferecer uma gama de produtos fabricados nos Estados Unidos, mantendo nossa linha de produtos fabricados no Canadá para outros mercados internacionais. Ao longo dos anos, minha experiência mostrou que cada uma de nossas instalações tem seu melhor desempenho quando contribui ativamente para a economia local em que opera.

Nesse contexto, ingressar na rede de franquias GoliathTech representa uma oportunidade estratégica. Convidamos os empreendedores que desejam construir um negócio local forte e resiliente, apoiado por um fabricante e franqueador líder em sistemas de estacas helicoidais, a aprender mais sobre a aquisição de uma franquia da GoliathTech.

Julian Reusing

CEO

GoliathTechInc.

Oportunidade de franquia de construção |GoliathTech

O melhor sistema de fundação de estacas de parafuso |GoliathTech

A GoliathTech tornou-se o fabricante e instalador mais importante da indústria de estacas helicoidais e um franqueador de alto nível. Sempre na vanguarda do setor, a GoliathTech inova constantemente para realizar a missão e a visão de oferecer produtos e serviços da mais alta qualidade a clientes em todo o mundo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2865701/GoliathTech_GoliathTech_to_open_a_new_manufacturing_facility_in.jpg

FONTE GoliathTech