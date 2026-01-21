GoliathTech abrirá una nueva planta de fabricación en Ohio, Estados Unidos

MAGOG, QC, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Mi nombre es Julian Reusing, y soy el fundador y propietario de GoliathTech, un fabricante y franquiciador especializado en sistemas de pilotes helicoidales (tornillos) para la construcción. Soy canadiense; mi padre es estadounidense, mi madre es mexicana y mi cónyuge es ucraniano y ruso. He tenido la oportunidad de vivir y trabajar en varios de estos países, lo que me ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de diferentes culturas, tanto humanas como profesionales. Hoy en día, esta realidad representa una ventaja competitiva tangible en el desarrollo internacional de las operaciones de GoliathTech.

GoliathTech has become the most important manufacturer and installer in the helical pile industry and a top-ranking franchisor. Always at the forefront of the industry, GoliathTech constantly innovates to realize the mission and vision of offering the highest quality products and services to customers around the globe.

A lo largo de mi carrera, he fundado y dirigido personalmente varias empresas que operan a nivel mundial en más de sesenta países, incluidos Canadá, Estados Unidos, México y numerosos países europeos. Estas experiencias me han enseñado la importancia de adaptar las estrategias empresariales a las realidades económicas locales.

Con esta perspectiva, he monitoreado de cerca los desarrollos en el mercado estadounidense, particularmente la implementación de nuevos aranceles impuestos por la administración estadounidense. Como fabricante, la optimización de nuestras cadenas de suministro y el fortalecimiento de la proximidad a nuestros mercados clave se han convertido en palancas estratégicas para anticiparnos a estas condiciones arancelarias cambiantes y garantizar nuestro rendimiento a largo plazo.

Es en este contexto que decidí abrir una planta de fabricación en Ohio, Estados Unidos, en un momento en que el entorno económico de América del Norte exige ajustes estructurales. Esta decisión no solo se alinea con las prioridades económicas actuales de los Estados Unidos, sino que también nos permite, como franquiciadores, responder de manera más efectiva a las necesidades de nuestros franquiciados estadounidenses, que ahora están presentes en 33 estados de los Estados Unidos.

Esta nueva instalación nos permitirá ofrecer una gama de productos fabricados en Estados Unidos, mientras mantenemos nuestra línea de productos fabricados en Canadá para otros mercados internacionales. A lo largo de los años, mi experiencia ha demostrado que cada una de nuestras instalaciones rinde al máximo cuando contribuye activamente a la economía local en la que opera.

En este contexto, unirse a la red de franquicias de GoliathTech representa una oportunidad estratégica. Invitamos a los empresarios que deseen construir un negocio local fuerte y resistente, respaldado por un fabricante y franquiciador líder en sistemas de pilotes de tornillos, a obtener más información sobre la adquisición de una franquicia de GoliathTech.

Julian Reusing

CEO

GoliathTechInc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865701/GoliathTech_GoliathTech_to_open_a_new_manufacturing_facility_in.jpg

FUENTE GoliathTech