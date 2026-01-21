GoliathTech abrirá una nueva planta de fabricación en Ohio, Estados Unidos

MAGOG, QC, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Me llamo Julian Reusing y soy el fundador y propietario de GoliathTech, fabricante y franquiciador especializado en sistemas de pilotes helicoidales (tornillos) para la construcción. Soy canadiense; mi padre es estadounidense, mi madre es mexicana y mi cónyuge es ucraniano y ruso. He tenido la oportunidad de vivir y trabajar en varios de estos países, lo que me ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de diferentes culturas, tanto a nivel humano como profesional. Hoy en día, esta realidad representa una ventaja competitiva tangible en el desarrollo internacional de las operaciones de GoliathTech.

A lo largo de mi carrera, he fundado y dirigido personalmente varias empresas que operan globalmente en más de sesenta países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, México y numerosos países europeos. Estas experiencias me han enseñado la importancia de adaptar las estrategias empresariales a las realidades económicas locales.

Con esta perspectiva, he seguido de cerca la evolución del mercado estadounidense, en particular la implementación de los nuevos aranceles impuestos por el gobierno estadounidense. Como fabricante, optimizar nuestras cadenas de suministro y fortalecer la proximidad a nuestros mercados clave se han convertido en palancas estratégicas para anticiparnos a estas condiciones arancelarias cambiantes y garantizar nuestro rendimiento a largo plazo.

En este contexto, decidí abrir una planta de fabricación en Ohio, Estados Unidos, en un momento en que el entorno económico norteamericano exige ajustes estructurales. Esta decisión no solo se alinea con las prioridades económicas actuales de Estados Unidos, sino que también nos permite, como franquiciadores, responder con mayor eficacia a las necesidades de nuestros franquiciados estadounidenses, que ya están presentes en 33 estados de Estados Unidos.

Esta nueva planta nos permitirá ofrecer una gama de productos fabricados en Estados Unidos, manteniendo nuestra línea de productos canadienses para otros mercados internacionales. A lo largo de los años, mi experiencia ha demostrado que cada una de nuestras instalaciones rinde al máximo cuando contribuye activamente a la economía local en la que opera.

En este contexto, unirse a la red de franquicias de GoliathTech representa una oportunidad estratégica. Invitamos a los emprendedores que deseen construir un negocio local sólido y resiliente, con el apoyo de un fabricante y franquiciador líder en sistemas de pilotes de tornillo, a obtener más información sobre cómo adquirir una franquicia de GoliathTech.

GoliathTech se ha convertido en el fabricante e instalador más importante de la industria de pilotes helicoidales y en un franquiciador de primer nivel. Siempre a la vanguardia del sector, GoliathTech innova constantemente para hacer realidad su misión y visión de ofrecer productos y servicios de la más alta calidad a clientes de todo el mundo.

