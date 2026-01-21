GoliathTech eröffnet eine neue Produktionsstätte in Ohio, Vereinigte Staaten

MAGOG, QC, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mein Name ist Julian Reusing, und ich bin der Gründer und Eigentümer von GoliathTech, einem Hersteller und Franchisegeber, der sich auf spiralförmige Pfahlsysteme (Schrauben) für das Bauwesen spezialisiert hat. Ich bin Kanadierin, mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Mexikanerin, und mein Ehepartner ist sowohl Ukrainer als auch Russe. Ich hatte die Gelegenheit, in mehreren dieser Länder zu leben und zu arbeiten, was es mir ermöglicht hat, ein tiefes Verständnis für verschiedene Kulturen zu entwickeln, sowohl für die menschliche als auch für die berufliche. Heute stellt diese Realität einen greifbaren Wettbewerbsvorteil für die internationale Entwicklung der GoliathTech-Tätigkeit dar.

Im Laufe meiner Karriere habe ich persönlich mehrere Unternehmen gegründet und geleitet, die weltweit in mehr als sechzig Ländern tätig sind, darunter Kanada, die Vereinigten Staaten, Mexiko und zahlreiche europäische Länder. Diese Erfahrungen haben mich gelehrt, wie wichtig es ist, die Unternehmensstrategien an die lokalen wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen.

Vor diesem Hintergrund habe ich die Entwicklungen auf dem US-Markt genau verfolgt, insbesondere die Einführung neuer Zölle durch die US-Regierung. Als Hersteller sind die Optimierung unserer Lieferketten und die Stärkung der Nähe zu unseren Schlüsselmärkten daher zu strategischen Hebeln geworden, um diese sich ändernden Tarifbedingungen zu antizipieren und unsere langfristige Leistungsfähigkeit zu sichern.

Vor diesem Hintergrund habe ich beschlossen, eine Produktionsstätte in Ohio, USA, zu eröffnen, zu einem Zeitpunkt, an dem das wirtschaftliche Umfeld in Nordamerika strukturelle Anpassungen erfordert. Diese Entscheidung steht nicht nur im Einklang mit den aktuellen wirtschaftlichen Prioritäten der USA, sondern ermöglicht es uns als Franchisegeber auch, effektiver auf die Bedürfnisse unserer amerikanischen Franchisenehmer einzugehen, die jetzt in 33 US-Bundesstaaten vertreten sind.

Diese neue Anlage wird es uns ermöglichen, eine Reihe von in den Vereinigten Staaten hergestellten Produkten anzubieten, während wir unsere in Kanada hergestellte Produktlinie für andere internationale Märkte beibehalten. Im Laufe der Jahre hat meine Erfahrung gezeigt, dass jede unserer Einrichtungen dann am besten funktioniert, wenn sie aktiv zur lokalen Wirtschaft beiträgt, in der sie tätig ist.

In diesem Zusammenhang stellt der Beitritt zum GoliathTech-Franchisenetzwerk eine strategische Chance dar. Wir laden Unternehmer, die ein starkes und widerstandsfähiges lokales Unternehmen aufbauen möchten, das von einem führenden Hersteller und Franchisegeber für Schraubpfahlsysteme unterstützt wird, ein, mehr über den Erwerb einer GoliathTech-Franchise zu erfahren.

Julian Reusing

CEO

GoliathTech Inc.

GoliathTech hat sich zum bedeutendsten Hersteller und Installateur in der Spiralpfahlbranche und zu einem Franchisegeber ersten Ranges entwickelt. GoliathTech ist immer an vorderster Front der Branche und arbeitet ständig an Innovationen, um die Mission und Vision zu verwirklichen, Kunden auf der ganzen Welt Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität anzubieten.

