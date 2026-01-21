GoliathTech ouvre une nouvelle unité de production dans l'Ohio, aux États-Unis

MAGOG, QC, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Je m'appelle Julian Reusing et je suis le fondateur et propriétaire de GoliathTech, un fabricant et franchiseur spécialisé dans les systèmes de pieux hélicoïdaux (à vis) pour la construction. Je suis canadien, mon père est américain, ma mère est mexicaine et mon épouse est à la fois ukrainienne et russe. J'ai eu l'occasion de vivre et de travailler dans plusieurs de ces pays, ce qui m'a permis de développer une profonde compréhension des différentes cultures, tant humaines que professionnelles. Aujourd'hui, cette réalité représente un avantage concurrentiel tangible dans le développement international des activités de GoliathTech.

GoliathTech has become the most important manufacturer and installer in the helical pile industry and a top-ranking franchisor. Always at the forefront of the industry, GoliathTech constantly innovates to realize the mission and vision of offering the highest quality products and services to customers around the globe.

Tout au long de ma carrière, j'ai personnellement fondé et dirigé plusieurs entreprises opérant à l'échelle mondiale dans plus de soixante pays, dont le Canada, les États-Unis, le Mexique et de nombreux pays européens. Ces expériences m'ont appris l'importance d'adapter les stratégies commerciales aux réalités économiques locales.

Dans cette perspective, j'ai suivi de près l'évolution du marché américain, en particulier la mise en œuvre des nouveaux tarifs douaniers imposés par l'administration américaine. En tant que fabricant, l'optimisation de nos chaînes d'approvisionnement et le renforcement de la proximité avec nos marchés clés sont donc devenus des leviers stratégiques pour anticiper ces changements de conditions tarifaires et assurer notre performance à long terme.

C'est dans ce contexte que j'ai décidé d'ouvrir une unité de production dans l'Ohio, aux États-Unis, à un moment où l'environnement économique nord-américain appelle des ajustements structurels. Cette décision s'aligne non seulement sur les priorités économiques actuelles des États-Unis, mais nous permet également, en tant que franchiseur, de répondre plus efficacement aux besoins de nos franchisés américains, qui sont aujourd'hui présents dans 33 États des États-Unis.

Cette nouvelle installation nous permettra d'offrir une gamme de produits fabriqués aux États-Unis, tout en conservant notre gamme de produits fabriqués au Canada pour d'autres marchés internationaux. Au fil des ans, mon expérience m'a montré que chacune de nos installations donne le meilleur d'elle-même lorsqu'elle contribue activement à l'économie locale dans laquelle elle opère.

Dans ce contexte, rejoindre le réseau de franchise GoliathTech représente une opportunité stratégique. Nous invitons les entrepreneurs qui souhaitent construire une entreprise locale solide et résistante, soutenue par un fabricant et franchiseur de premier plan dans le domaine des systèmes de pieux vissés, à en savoir plus sur l'acquisition d'une franchise GoliathTech.

Julian Reusing

CEO

GoliathTech Inc.

