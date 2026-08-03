A HCLTech concluiu a aquisição da divisão de Soluções de Telecomunicações da HPE, fortalecendo sua atuação no setor

Desenvolvendo soluções de telecomunicações baseadas em engenharia para provedores de serviços de comunicação em um cenário impulsionado pela IA

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), uma empresa líder global em tecnologia, anunciou a conclusão bem-sucedida da aquisição da divisão de Soluções de Telecomunicações da HPE. Anunciada em dezembro de 2025, a aquisição reforça ainda mais a posição de liderança da HCLTech no setor ao ampliar seu portfólio de soluções de telecomunicações baseadas em IA e engenharia.

Após a integração bem-sucedida do grupo de tecnologia de comunicações (CTG) da HPE em 2024, a conclusão da aquisição da divisão de soluções de telecomunicações marca a próxima etapa da estratégia da HCLTech para o setor de telecomunicações. Em um momento em que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) aceleram seus investimentos na transformação de redes impulsionada por IA, em infraestrutura de última geração e em operações autônomas, a aquisição amplia as capacidades da HCLTech para apoiar seus clientes na modernização de aplicações, na adoção de soluções baseadas em IA e na monetização de suas redes.

Ao combinar a experiência, os talentos, a propriedade intelectual e as soluções da CTG e da Telco Solutions com a excelência em engenharia, as capacidades de IA, os serviços gerenciados e mais de 30 anos de atuação no setor de telecomunicações, a HCLTech passa a oferecer uma proposta de valor diferenciada aos provedores de serviços de comunicação (CSPs). Essa combinação estratégica posiciona a HCLTech para ajudar os provedores de serviços de comunicação (CSPs) a acelerarem as operações autônomas orientadas por IA, do rádio ao núcleo da rede, ao mesmo tempo em que captura oportunidades de crescimento em virtualização, convergência e modernização de redes, multicloud, computação de borda, redes de data center, Network-as-a-Service (NaaS), 5G privado e transformação do ecossistema de OEMs de telecomunicações.

Os principais destaques da transação incluem:

Ampliou a presença da HCLTech no mercado de provedores de serviços de comunicação (CSPs) na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico, incluindo o Japão, reforçando sua capacidade de apoiar operadores globais por meio de uma presença local e capacidades de entrega regionalizadas.

na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico, incluindo o Japão, reforçando sua capacidade de apoiar operadores globais por meio de uma presença local e capacidades de entrega regionalizadas. Ampliou o portfólio de telecomunicações da HCLTech com propriedade intelectual (IP), soluções e serviços de integração líderes de mercado para Sistemas de Suporte Operacional (OSS), Servidor de Assinante Local (HSS) e Gerenciamento de Dados de Assinantes 5G (SDM), complementando-o com as soluções de experiência do cliente da HCLTech, funções de rede, virtualização de redes de telecomunicações, mídia e vídeo, IoT industrial, inteligência de dados, Sistemas de Suporte aos Negócios (BSS), Gerenciamento e Orquestração de Serviços (SMO), gêmeos digitais, aplicativos inteligentes baseados em IA para redes de acesso por rádio (RAN) e recursos de eSIM.

com propriedade intelectual (IP), soluções e serviços de integração líderes de mercado para Sistemas de Suporte Operacional (OSS), Servidor de Assinante Local (HSS) e Gerenciamento de Dados de Assinantes 5G (SDM), complementando-o com as soluções de experiência do cliente da HCLTech, funções de rede, virtualização de redes de telecomunicações, mídia e vídeo, IoT industrial, inteligência de dados, Sistemas de Suporte aos Negócios (BSS), Gerenciamento e Orquestração de Serviços (SMO), gêmeos digitais, aplicativos inteligentes baseados em IA para redes de acesso por rádio (RAN) e recursos de eSIM. Aprimorou a experiência da HCLTech no setor de telecomunicações ao integrar cerca de 1.400 especialistas em engenharia e telecomunicações distribuídos por 39 países, fortalecendo sua capacidade de engenharia e ampliando as operações de entrega nearshore no Japão, Espanha, Romênia, Itália, Índia e América Latina.

ao integrar cerca de 1.400 especialistas em engenharia e telecomunicações distribuídos por 39 países, fortalecendo sua capacidade de engenharia e ampliando as operações de entrega nearshore no Japão, Espanha, Romênia, Itália, Índia e América Latina. Elevar a liderança da HCLTech no setor de telecomunicações por meio de propriedade intelectual diferenciada, excelência em engenharia de produtos, talentos em P&D e relacionamentos de confiança com os principais provedores globais de serviços de comunicação (CSPs), permitindo que os clientes acelerem a transformação de seus serviços, as operações autônomas orientadas por IA e o crescimento de seus negócios.

"As empresas de telecomunicações estão acelerando sua transição de operadoras de telecomunicações para empresas de tecnologia, transformando suas redes em plataformas inteligentes e orientadas por software, que criam novo valor para clientes e empresas", disse Anil Ganjoo, diretor de crescimento e chefe global de telecomunicações, mídia e tecnologia da HCLTech. "Com a conclusão da aquisição da divisão de Soluções para Telecomunicações e a integração bem-sucedida da unidade de negócios CTG da HPE, a HCLTech passa a combinar profundo conhecimento em telecomunicações, excelência em engenharia e plataformas baseadas em propriedade intelectual (IP) para ajudar os provedores de serviços de comunicação (CSPs) a simplificar a complexidade, desenvolver e monetizar as redes do futuro. Esta é a próxima era das telecomunicações, e estamos entusiasmados e em uma posição única para ajudar a moldá-la ao lado de nossos clientes."

"A HCLTech tem sido uma parceira de confiança e estamos confiantes em sua capacidade de construir sobre a base sólida do negócio de soluções de telecomunicações e de impulsionar a inovação para provedores globais de serviços de comunicação à medida que se modernizam e evoluem", disse Rami Rahim, vice-presidente executivo, presidente e gerente geral de redes da HPE.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 223.000 funcionários em 60 países, que oferece capacidades líderes do setor em IA, tecnologias digitais, engenharia, nuvem e software, apoiadas por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes de todos os principais setores, oferecendo soluções para os segmentos de serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas referentes aos 12 meses encerrados em junho de 2026 totalizaram US$ 14,8 bilhões.

Para saber como podemos impulsionar o seu progresso, visite hcltech.com.

Para mais detalhes, entre em contato com:

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Elka Ghudial, Europa - [email protected]

James Galvin, Ásia-Pacífico - [email protected]

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FONTE HCLTech