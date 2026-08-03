HCLTech completa la adquisición del negocio Telco Solutions de HPE

Más y mejores soluciones para telecomunicaciones basadas en la ingeniería para los proveedores de servicios de comunicaciones en un mundo impulsado por la IA

NUEVA YORK y NOIDA (India), 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, anunció que ha completado con éxito la adquisición del negocio Telco Solutions de HPE. Anunciada en diciembre de 2025, esta adquisición refuerza aún más el liderazgo de HCLTech en el sector gracias a sus soluciones para telecomunicaciones basadas en la ingeniería y en IA.

Tras la exitosa integración del negocio Communications Technology Group (CTG) de HPE en 2024, la finalización de la adquisición del negocio Telco Solutions supone el siguiente hito en la estrategia de telecomunicaciones de HCLTech. En un momento en el que los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) están acelerando sus inversiones en la transformación de las redes impulsada por la IA, en infraestructuras de última generación y en operaciones autónomas, esta adquisición amplía las capacidades de HCLTech para ayudar a sus clientes a modernizar sus aplicaciones, adoptar soluciones basadas IA y rentabilizar sus redes.

Al combinar la experiencia, el talento, la propiedad intelectual y las soluciones de CTG y Telco Solutions con la excelencia en ingeniería, las capacidades de IA, los servicios gestionados y los más de 30 años de experiencia en el sector de las comunicaciones de HCLTech, esta última ha creado una propuesta diferenciada para los CSP. Esta combinación estratégica permite a HCLTech ayudar a los CSP a acelerar las operaciones autónomas basadas en la IA, desde la red de radio hasta el núcleo, al tiempo que aprovecha las oportunidades de crecimiento en virtualización, convergencia y modernización de redes, entornos multinube, redes de perímetro y de centros de datos, red como servicio (NaaS), 5G privado y la transformación del ecosistema de fabricantes de equipos originales (OEM) del sector de las telecomunicaciones.

Entre los aspectos más destacados de la operación se incluyen:

Ampliación de la presencia de HCLTech en el mercado de los CSP en toda Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico, incluido Japón, lo que ha reforzado su capacidad para prestar apoyo a los operadores globales a través de sus servicios locales.

en toda Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico, incluido Japón, lo que ha reforzado su capacidad para prestar apoyo a los operadores globales a través de sus servicios locales. Ampliación de la cartera de telecomunicaciones de HCLTech con propiedad intelectual líder en el sector, soluciones y servicios de integración para sistemas de soporte operativo de telecomunicaciones (OSS), servidores de abonados domésticos (HSS) y gestión de datos de abonados 5G (SDM), complementados con las soluciones de experiencia del cliente de HCLTech, funciones de red y virtualización de telecomunicaciones, medios y video, IoT industrial, inteligencia de datos, sistemas de soporte empresarial (BSS), gestión y coordinación de servicios (SMO), gemelo digital, aplicaciones inteligentes basadas en IA para radio y capacidades de eSIM.

con propiedad intelectual líder en el sector, soluciones y servicios de integración para sistemas de soporte operativo de telecomunicaciones (OSS), servidores de abonados domésticos (HSS) y gestión de datos de abonados 5G (SDM), complementados con las soluciones de experiencia del cliente de HCLTech, funciones de red y virtualización de telecomunicaciones, medios y video, IoT industrial, inteligencia de datos, sistemas de soporte empresarial (BSS), gestión y coordinación de servicios (SMO), gemelo digital, aplicaciones inteligentes basadas en IA para radio y capacidades de eSIM. Mayor experiencia de HCLTech en el sector de las telecomunicaciones mediante la integración de cerca de 1400 especialistas en ingeniería y telecomunicaciones repartidos por 39 países, lo que ha reforzado la solidez técnica y las capacidades de prestación de servicios "nearshore" en Japón, España, Rumania, Italia, la India y Latinoamérica.

mediante la integración de cerca de 1400 especialistas en ingeniería y telecomunicaciones repartidos por 39 países, lo que ha reforzado la solidez técnica y las capacidades de prestación de servicios "nearshore" en Japón, España, Rumania, Italia, la India y Latinoamérica. Potenciar el liderazgo de HCLTech en el sector de las telecomunicaciones a través de propiedad intelectual diferenciada, ingeniería de productos y talento en I+D, así como de relaciones de confianza con los principales CSP a nivel mundial, lo que permite a los clientes acelerar la transformación de sus servicios, las operaciones autónomas basadas en IA y el crecimiento empresarial.

"Los proveedores de telecomunicaciones están acelerando su transición de empresas de telecomunicaciones a empresas tecnológicas, transformando sus redes en plataformas inteligentes basadas en software que generan nuevo valor para los clientes y las empresas", afirmó Anil Ganjoo, director de Crecimiento y responsable global del sector de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de HCLTech. "Tras la finalización de la adquisición del negocio Telco Solutions y la integración satisfactoria del negocio CTG de HPE, HCLTech aúna una amplia experiencia en telecomunicaciones, excelencia en ingeniería y capacidades de plataformas basadas en propiedad intelectual para ayudar a los CSP a simplificar la complejidad, crear y rentabilizar las redes del futuro. Esta es la nueva era de las telecomunicaciones, y estamos muy ilusionados y en una posición ideal para contribuir a darle forma junto con nuestros clientes".

"HCLTech ha sido un socio de confianza, y estamos seguros de su capacidad para aprovechar los sólidos cimientos del negocio de Telco Solutions e impulsar la innovación para los proveedores de servicios de comunicaciones globales a medida que se modernizan y evolucionan", señaló Rami Rahim, vicepresidente ejecutivo, presidente y director general de Networking de HPE.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global que cuenta con más de 223 000 empleados en 60 países y ofrece capacidades líderes en el sector centradas en la IA, la transformación digital, la ingeniería, la nube y el software, respaldadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales, ofreciendo soluciones específicas para los siguientes ámbitos: servicios financieros, industria manufacturera, ciencias de la vida y sanidad, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo de uso diario, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados correspondientes al período de 12 meses finalizado en junio de 2026 ascendieron a 14 800 millones de dólares.

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FUENTE HCLTech