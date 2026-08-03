HCLTech completa la adquisición del negocio de Telco Solutions de HPE

Impulsando soluciones de telecomunicaciones basadas en ingeniería para proveedores de servicios de comunicaciones en un mundo impulsado por la IA

NUEVA YORK y NOIDA, India, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, anunció la finalización exitosa de la compra del negocio de Telco Solutions de HPE. Anunciada en diciembre de 2025, esta adquisición fortalece aún más el liderazgo de HCLTech en la industria a través de soluciones de telecomunicaciones basadas en inteligencia artificial e ingeniería.

Tras la exitosa integración del negocio de Communications Technology Group (CTG) de HPE en 2024, la adquisición del negocio de Telco Solutions representa el siguiente hito en la estrategia de telecomunicaciones de HCLTech. En un momento en que los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) están acelerando las inversiones en la transformación de redes impulsada por IA, infraestructura de próxima generación y operaciones autónomas, esta adquisición amplía las capacidades de HCLTech para ayudar a sus clientes a modernizar aplicaciones, adoptar soluciones basadas en IA y monetizar sus redes.

Al combinar la experiencia, el talento, la propiedad intelectual y las soluciones de CTG y Telco Solutions con la excelencia en ingeniería, las capacidades de IA, los servicios gestionados y los más de 30 años de experiencia de HCLTech en el sector de las comunicaciones, HCLTech ha creado una propuesta diferenciada para los CSP. Esta combinación estratégica posiciona a HCLTech para ayudar a los CSP a acelerar las operaciones autónomas basadas en IA, desde la radio hasta el núcleo, al tiempo que aprovecha las oportunidades de crecimiento en virtualización, convergencia y modernización de redes, multinube, redes de borde y centros de datos, Network-as-a-Service (NaaS), 5G privado y la transformación del ecosistema de fabricantes de equipos originales (OEM) de telecomunicaciones.

Los aspectos más destacados de la transacción incluyen:

• Presencia ampliada de HCLTech en el mercado de CSP en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico, incluyendo Japón, fortaleciendo su capacidad para brindar soporte a operadores globales a través de capacidades de entrega local.

• Ampliación de la cartera de telecomunicaciones de HCLTech con propiedad intelectual, soluciones y servicios de integración líderes en la industria para sistemas de soporte operativo de telecomunicaciones (OSS), servidores de abonados domésticos (HSS) y gestión de datos de abonados 5G (SDM), complementados con las soluciones de experiencia del cliente de HCLTech, funciones de red de telecomunicaciones y virtualización, medios y vídeo, IoT industrial, inteligencia de datos, sistemas de soporte empresarial (BSS), gestión y orquestación de servicios (SMO), gemelos digitales, aplicaciones inteligentes basadas en IA en capacidades de radio y eSIM.

Experiencia de HCLTech mejorada en el sector de las telecomunicaciones mediante la integración de casi 1.400 especialistas en ingeniería y telecomunicaciones en 39 países, fortaleciendo la capacidad de ingeniería y las capacidades de prestación de servicios nearshore en Japón, España, Rumania, Italia, India y Latinoamérica.

mediante la integración de casi 1.400 especialistas en ingeniería y telecomunicaciones en 39 países, fortaleciendo la capacidad de ingeniería y las capacidades de prestación de servicios nearshore en Japón, España, Rumania, Italia, India y Latinoamérica. Se elevó el liderazgo de HCLTech en el sector de las telecomunicaciones a través de propiedad intelectual diferenciada, ingeniería de productos y talento en I+D, así como relaciones de confianza con los principales proveedores de servicios de comunicación globales, lo que permite a los clientes acelerar la transformación de los servicios, las operaciones autónomas basadas en IA y el crecimiento empresarial.

"Los proveedores de telecomunicaciones están acelerando su transición de empresas de telecomunicaciones a empresas tecnológicas, transformando sus redes en plataformas inteligentes basadas en software que generan nuevo valor para clientes y empresas", afirmó Anil Ganjoo, director de Crecimiento y director Global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de HCLTech. "Con la adquisición del negocio de Telco Solutions y la exitosa integración del negocio CTG de HPE, HCLTech aúna una profunda experiencia en telecomunicaciones, excelencia en ingeniería y capacidades de plataforma basadas en IP para ayudar a los proveedores de servicios de comunicación a simplificar la complejidad, construir y monetizar las redes del futuro. Esta es la próxima era de las telecomunicaciones, y estamos entusiasmados y en una posición privilegiada para contribuir a darle forma junto con nuestros clientes".

"HCLTech ha sido un socio de confianza, y confiamos en su capacidad para consolidar la sólida base del negocio de Telco Solutions e impulsar la innovación para los proveedores de servicios de comunicaciones globales a medida que se modernizan y evolucionan", declaró Rami Rahim, vicepresidente ejecutivo, presidente y director general de Redes de HPE.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 223.000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, transformación digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, proporcionando soluciones para los ámbitos de servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y salud, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses finalizados en junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares.

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