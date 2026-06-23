A Heidrick & Struggles lança a Performance Culture, integrando expertise em cultura e transformação de negócios

A nova oferta combina o trabalho de Moldagem de Cultura da Heidrick & Struggles com a expertise da businessfourzero para alinhar propósito, estratégia, cultura e estrutura, promovendo o desempenho e criando um crescimento sustentável

CHICAGO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles, fornecedora líder global de consultoria em liderança e soluções de talentos sob demanda, anunciou hoje o lançamento do Performance Culture, uma nova solução da Heidrick & Struggles que integra as capacidades existentes da empresa em Moldagem de Cultura com a expertise em transformação orientada por propósito da businessfourzero, a consultoria de próxima geração adquirida pela Heidrick & Struggles em 2023.

A Performance Culture se baseia em décadas de experiência em parceria com CEOs e equipes executivas para promover o desempenho organizacional sustentável. A solução ajuda as organizações a alinhar propósito, estratégia, cultura e estrutura para acelerar o desempenho, fortalecer a execução e promover o crescimento sustentável.

"Os líderes de hoje estão navegando simultaneamente por transformações impulsionadas por IA, pela pressão sobre as margens de lucro e pela necessidade de construir organizações mais ágeis em um ambiente cada vez mais incerto", declarou Tom Monahan, CEO da Heidrick & Struggles. "Nas organizações de mais alto desempenho, liderança e cultura caminham lado a lado. Nossa solução Performance Culture ajuda os clientes a construir esse alinhamento para que alcancem seu melhor desempenho, acelerem os resultados de negócios e criem uma vantagem competitiva duradoura."

O desafio que as organizações enfrentam não é reconhecer o valor da cultura, mas alinhá-la às prioridades estratégicas e à execução diária para fortalecer o comprometimento dos colaboradores e melhorar o desempenho organizacional.

"Nossa experiência trabalhando com organizações em todo o mundo mostrou que cultura não pode se resumir a valores estampados na parede ou aspirações. Ela deve ser construída a partir de comportamentos claramente definidos, projetados para acelerar a execução da estratégia e os resultados que as empresas desejam alcançar", afirmou Atif Sheikh, líder global do Centro de Excelência de Performance Culture e sócio do escritório da Heidrick & Struggles em Londres. "O Performance Culture reúne capacidades que tradicionalmente eram tratadas separadamente, ajudando os líderes a encontrar a clareza estratégica e o comprometimento pessoal necessários para construir culturas que proporcionem crescimento lucrativo hoje, enquanto se transformam para o futuro."

Para insights detalhados e exemplos de como as organizações podem traduzir ambição cultural em impacto empresarial duradouro, leia "O que é preciso para construir uma cultura de desempenho duradoura." Para mais informações sobre a oferta Performance Culture, clique aqui.

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles é a principal consultora mundial em liderança executiva, impulsionando o desempenho superior de seus clientes por meio de serviços de consultoria de liderança em capital humano de excelência. Por mais de 70 anos, entregamos valor aos nossos clientes ao utilizar expertise incomparável para ajudar organizações a descobrir e capacitar líderes e equipes excepcionais. Saiba mais em www.heidrick.com.

Contato com a mídia

Bianca Wilson

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FONTE Heidrick & Struggles International, Inc.