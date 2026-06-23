Heidrick & Struggles lanceert Performance Culture, waarin expertise op het gebied van cultuur en bedrijfstransformatie wordt geïntegreerd

Nieuw aanbod combineert Heidrick & Struggles' Culture Shaping-aanpak met de expertise van businessfourzero om purpose, strategie, cultuur en structuur op elkaar af te stemmen en zo prestaties te verbeteren en duurzame groei te realiseren.

CHICAGO, 23 juni 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles, een toonaangevende aanbieder van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Performance Culture, een nieuwe oplossing van Heidrick & Struggles die de bestaande Culture Shaping-capaciteiten van het bedrijf integreert met de purpose-gedreven transformatie-expertise van businessfourzero, het adviesbureau van de volgende generatie dat Heidrick & Struggles in 2023 heeft overgenomen.

Performance Culture bouwt voort op tientallen jaren ervaring in het samenwerken met CEO's en executive teams om duurzame organisatieprestaties te realiseren. Het aanbod helpt organisaties om purpose, strategie, cultuur en structuur op elkaar af te stemmen om prestaties te versnellen, de uitvoering te versterken en duurzame groei te realiseren.

"Leiders van vandaag moeten tegelijkertijd omgaan met AI-gedreven transformatie, druk op marges en de noodzaak om wendbaarder organisaties op te bouwen in een steeds onzekerder omgeving," aldus Tom Monahan, Chief Executive Officer van Heidrick & Struggles. "Binnen de best presterende organisaties gaan leiderschap en cultuur hand in hand. Onze Performance Culture-oplossing helpt klanten deze afstemming tot stand te brengen, zodat zij optimaal kunnen presteren, sneller bedrijfsresultaten kunnen realiseren en een duurzaam concurrentievoordeel kunnen creëren."

De uitdaging voor organisaties ligt niet in het erkennen van de waarde van cultuur, maar in het afstemmen ervan op strategische prioriteiten en de dagelijkse uitvoering om de toewijding van medewerkers te versterken en de organisatieprestaties te verbeteren.

"Onze ervaring met organisaties over de hele wereld heeft aangetoond dat cultuur niet simpelweg draait om waarden aan de muur of ambities. Cultuur moet worden opgebouwd uit duidelijk gedefinieerd gedrag, ontworpen om de uitvoering van de strategie te versnellen en de resultaten sneller te realiseren die organisaties willen bereiken," aldus Atif Sheikh, wereldwijd leider van het Performance Culture Center of Excellence en partner in het Londense kantoor van Heidrick & Struggles. "Performance Culture brengt capaciteiten samen die traditioneel afzonderlijk werden benaderd en helpt leiders de strategische helderheid en persoonlijke toewijding te vinden die nodig zijn om culturen op te bouwen die vandaag winstgevende groei opleveren en zich tegelijkertijd transformeren voor de transformatie van morgen."

Voor diepgaande inzichten en voorbeelden van hoe organisaties culturele ambities kunnen vertalen naar blijvende zakelijke impact, leest u "What It Takes to Build a Lasting Performance Culture". Klik hier voor meer informatie over Performance Culture.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles is 's werelds toonaangevende adviseur op het gebied van executive leadership en helpt klanten betere resultaten te behalen via hoogwaardige adviesdiensten op het gebied van human capital leadership. Al meer dan 70 jaar leveren we waarde voor onze klanten door gebruik te maken van ongeëvenaarde expertise om organisaties te helpen uitstekende leiders en teams te ontdekken en te ontwikkelen. Lees meer op www.heidrick.com

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Bianca Wilson

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